River Plate

Sin dos referentes y con muchos regresos, los convocados de Gallardo en River para visitar a Talleres

El DT recuperó un importante número de futbolistas respecto al partido ante Sarmiento, pero de todos modos habrá dos bajas importantes.

Por Juan Ignacio Portiglia

BUENOS AIRES, ARGENTINA – SEPTEMBER 28: Marcelo Gallardo head coach of River Plate reacts during a Torneo Clausura Betano 2025 match between River Plate and Deportivo Riestra at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 28, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
© Getty ImagesBUENOS AIRES, ARGENTINA – SEPTEMBER 28: Marcelo Gallardo head coach of River Plate reacts during a Torneo Clausura Betano 2025 match between River Plate and Deportivo Riestra at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 28, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Marcelo Gallardo definió convocados para la visita de este sábado desde las 20.30 a Talleres de Córdoba y River oficializó la lista que no incluyó ni a Enzo Pérez ni a Marcos Acuña, ambos descartados por continuar recuperándose de distintos problemas físicos.

En el caso del mediocampista, todavía intentando dejar atrás las secuelas de un corte en la rodilla que le demandó siete puntos de sutura en la revancha de la serie de cuartos de final ante Palmeiras. El lateral izquierdo, por su parte, sigue entrenando diferenciado por un traumatismo de rodilla.

Más allá de esas ausencias, El Muñeco podrá volver a contar con otros seleccionados que habían estado ausentes ante Sarmiento en pleno desarrollo de la Fecha FIFA, como Lautaro Rivero y Gonzalo Montiel que habían reportado con la Selección Argentina, los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño; y el paraguayo Matías Galarza.

Otro jugador que volverá a estar disponible para el DT es Juan Carlos Portillo, quien precisamente llegó como refuerzo procedente de Talleres y había sido expulsado en el encuentro que terminó con derrota 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

En la convocatoria destaca también el regreso de Gonzalo Martínez, quien se recuperó de una distención muscular. Otros que vuelven son Jeremías Ledesma y Sebastián Boselli. Además, Gallardo decidió mantenerle el lugar a Cristian Jaime tras su buen debut ante Sarmiento.

La probable formación de River

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el probable once para enfrentar a Talleres es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castao, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. Cabe destacar que si Marcos Acuña llega en condiciones físicas será titular en lugar de Casco.

