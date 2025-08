Sorpresa total: River contrató a Pablo Vicó, el legendario director técnico del ascenso argentino

Tras un largo paso por Brown de Adrogué y un corto período en Agropecuario de Carlos Casares, el reconocido entrenador del ascenso, Pablo Vicó, reveló en una entrevista que tiene una nueva oportunidad en su carrera, ya que fue contratado por River para trabajar en el club.

En una entrevista con Súper Deportivo Radio, el experimentado DT comentó su nuevo rol en el Millonario, institución que lo contrató para que sea asesor de los entrenadores que están dando sus primeros pasos en las escuelas de fútbol que tiene el club.

“Fui convocado por River para asesorar a los chicos que recién se están iniciando en las escuelas de River. Puede ser Adrogué, en Calzada, en Quilmes, en Florencio Varela, viendo casi más de 800 chicos y asesorando a los chicos jóvenes, a los entrenadores que tienen ellos”, inició sobre su rol en el club.

Siguiente con sus declaraciones, destacó al Millonario: “Estar trabajando es tener la cabeza ocupada. La gente de River me dio un respeto total, no podía creer que dije que sí a la oportunidad que ellos me daban. Les pedí no dirigir a los chicos y me dijeron que necesitaban un asesoramiento para los técnicos que tienen”.

Para cerrar, explicó cómo consiguió este trabajo: “Al menos estoy una hora y media o dos horas asesorando y viendo cómo trabajan. Lo hablé con Hermes Desio y su ayudante, que me dijeron que sería un orgullo para River que yo esté y los que están al mando de estas escuelas están contentos con que yo esté”.

La última experiencia de Vicó como entrenador

Luego de permanecer durante 15 años en Brown de Adrogué, equipo con el que logró dos ascensos a la Primera Nacional, el entrenador tuvo un breve paso por Agropecuario de Carlos Casares, club que también milita en la Segunda División. Allí dirigió 11 partidos, con un saldo de 4 victorias, 2 empates y 5 derrotas.

Publicidad

Publicidad

ver también El jugador que le permitiría a River volver al mercado de pases y buscar otro refuerzo