River Plate

Stéfano Di Carlo, presente en la concentración de River junto a Gallardo y los jugadores antes del Superclásico ante Boca

El flamante presidente del Millonario sorprendió a todos con otra nueva medida con el objetivo de unir a todas las partes.

Por Nahuel De Hoz

Stefano Di Carlo, presidente de River Plate.
© @stefanodicarloStefano Di Carlo, presidente de River Plate.

Faltan solamente un puñado de horas para que el fútbol argentino se paralice por completo y así vivir una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. Este domingo a partir de las 16 horas y con La Bombonera como escenario, los dos equipos más importantes del país se miden entre sí. Y en la previa de dicho encuentro, Stéfano Di Carlo tomó una inesperada decisión.

Está a las claras que este duelo apasionante es mucho más determinante que enfrentamientos anteriores. No solo está en juego lo que habitual, sino que el resultado tiene influencia directa en la clasificación a la próxima Copa Libertadores y también altera todo en la tabla de posiciones de cara a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 que está en etapa de definición.

Lo cierto es que este sábado Di Carlo cenará junto a Marcelo Gallardo y el plantel de River. En la concentración en el Hotel Alvear Icon, ubicado en Puerto Madero, el presidente y la cúpula dirigencial se harán presente para estar con el entrenador y los futbolistas, a horas de que se lleve a cabo el Superclásico frente a Boca que podría significar un antes y un después en el año.

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River.

Stefano Di Carlo asumió como presidente de River.

Con la clara intención de seguir demostrando confianza desde las autoridades institucionales hacia los jugadores y el cuerpo técnico, el recién triunfador en las elecciones mantiene la misma postura que en los últimos días. Su objetivo es más que evidente: mostrar unión entre todas las partes que componen el presente del Millonario, sin importar los roles de cada uno de ellos.

De esta manera, Di Carlo es parte de la cena de la delegación de River que está concentrando en el reconocido hotel porteño, acompañado de sus laderos dirigenciales. Este compromiso ante el Xeneize es sumamente relevante por la actualidad que atraviesa el conjunto de Núñez y por lo que podría significar una nueva derrota, con todas las consecuencias que traería consigo.

El River de Gallardo sigue sin levantar cabeza.

El River de Gallardo sigue sin levantar cabeza.

Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025

ver también

Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025

Cabe recordar que River está 3° en la tabla anual, en puesto de fase previa de la Copa Libertadores 2026 y a 4 puntos de Boca que estaría clasificando de forma directa. Es por eso que solamente le sirve ganar, ya que un empate o una derrota le impiden sacar boleto por dicha vía y se vería obligado a consagrarse campeón del certamen doméstico en las próximas semanas para jugar la competición.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Stéfano Di Carlo, presidente de River Plate, cenará este sábado junto a Marcelo Gallardo y el plantel en el Hotel Alvear Icon.
  • La cena de Di Carlo busca mostrar unión y confianza antes del Superclásico ante Boca Juniors de este domingo a las 16 horas.
  • River (3° en la tabla anual) está a 4 puntos de Boca (2°) en la lucha por la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

