Surgió de River, se retiró en Europa y se ilusionó con volver como DT en el futuro: “No se sabe lo que puede pasar”

En el último mercado de pases, el ex mediocampista ofensivo de River, Erik Lamela, sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional tras quedar con el pase en su poder al rescindir su contrato con el AEK de Atenas para sumarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla.

En una entrevista con TyC Sports, el ayudante de campo de Almeyda se refirió al Millonario y abrió la posibilidad de volver al club de Núñez en un futuro, ya sea en el rol de entrenador o de ayudante de campo. “En un futuro no se sabe lo que puede pasar”, comentó al respecto.

Siguiendo por la misma línea, mostró su agradecimiento a River, ya que ahí hizo las divisiones inferiores y tuvo la oportunidad de debutar en primera división: “Es lindo volver al club que a uno le brindó tantas cosas. Estoy agradecido a River por todo lo que me dio”.

Además, confesó que cada vez que regresa a Argentina de vacaciones intenta ir al Estadio Más Monumental para ver los partidos el equipo comandado por Marcelo Gallardo: “Siempre que vuelvo a Buenos Aires intento ir a la cancha. La última vez que volví fui dos veces, llevé a mis hijos”.

Lamela se ilusionó con su presente en Sevilla

En su primera experiencia como ayudante de campo de Matías Almeyda, Lamela se ilusionó con que el equipo de trabajo pueda estar mucho tiempo en Sevilla, equipo en el que jugó durante tres temporadas y se consagró campeón de la UEFA Europa League.

“Mi presente hoy dice que estoy acá con Matías y todo el cuerpo técnico. Ojalá que nos quedemos mucho tiempo“, soltó. Desde su llegada al elenco español, cosecharon tres puntos en la misma cantidad de presentaciones, producto de una victoria y dos derrotas por LaLiga.

