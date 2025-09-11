Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Surgió de River, se retiró en Europa y se ilusionó con volver como DT en el futuro: “No se sabe lo que puede pasar”

Coco Lamela, ayudante de Almeyda en Sevilla, reveló que le gustaría regresar al club de Núñez en los próximos años.

Por Marco D'arcangelo

Erik Lamela en su paso por Sevilla.
© Getty ImagesErik Lamela en su paso por Sevilla.

En el último mercado de pases, el ex mediocampista ofensivo de River, Erik Lamela, sorprendió al anunciar su retiro del fútbol profesional tras quedar con el pase en su poder al rescindir su contrato con el AEK de Atenas para sumarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda en Sevilla.

En una entrevista con TyC Sports, el ayudante de campo de Almeyda se refirió al Millonario y abrió la posibilidad de volver al club de Núñez en un futuro, ya sea en el rol de entrenador o de ayudante de campo. “En un futuro no se sabe lo que puede pasar”, comentó al respecto.

Siguiendo por la misma línea, mostró su agradecimiento a River, ya que ahí hizo las divisiones inferiores y tuvo la oportunidad de debutar en primera división: “Es lindo volver al club que a uno le brindó tantas cosas. Estoy agradecido a River por todo lo que me dio”.

Además, confesó que cada vez que regresa a Argentina de vacaciones intenta ir al Estadio Más Monumental para ver los partidos el equipo comandado por Marcelo Gallardo: “Siempre que vuelvo a Buenos Aires intento ir a la cancha. La última vez que volví fui dos veces, llevé a mis hijos”.

Lamela se ilusionó con su presente en Sevilla

En su primera experiencia como ayudante de campo de Matías Almeyda, Lamela se ilusionó con que el equipo de trabajo pueda estar mucho tiempo en Sevilla, equipo en el que jugó durante tres temporadas y se consagró campeón de la UEFA Europa League. 

Mi presente hoy dice que estoy acá con Matías y todo el cuerpo técnico. Ojalá que nos quedemos mucho tiempo“, soltó. Desde su llegada al elenco español, cosecharon tres puntos en la misma cantidad de presentaciones, producto de una victoria y dos derrotas por LaLiga.

Publicidad
La particular estrategia de River para sumar un jugador más en la lista de buena fe de la Copa Libertadores antes de enfrentar a Palmeiras

ver también

La particular estrategia de River para sumar un jugador más en la lista de buena fe de la Copa Libertadores antes de enfrentar a Palmeiras

Gustavo Alfaro se rindió ante Galarza Fonda y cuestionó el trato que recibió en River: “Le hicieron sentir el rigor”

ver también

Gustavo Alfaro se rindió ante Galarza Fonda y cuestionó el trato que recibió en River: “Le hicieron sentir el rigor”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Francescoli: "Coincido con Gallardo que el plantel está 5 puntos"
River Plate

Francescoli: "Coincido con Gallardo que el plantel está 5 puntos"

Gustavo Costas definió a Marcos Rojo en una palabra al explicar su impacto en el vestuario de Racing
Fútbol Argentino

Gustavo Costas definió a Marcos Rojo en una palabra al explicar su impacto en el vestuario de Racing

Escándalo en el mundo del tenis por acusación de coqueteo en las redes y dura respuesta: “Si quiero una cita, la pido”
Tenis

Escándalo en el mundo del tenis por acusación de coqueteo en las redes y dura respuesta: “Si quiero una cita, la pido”

“Muy valioso”: Verstappen llenó de elogios a Checo Pérez tras su fichaje por Cadillac para la F1 2026
FÓRMULA 1

“Muy valioso”: Verstappen llenó de elogios a Checo Pérez tras su fichaje por Cadillac para la F1 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo