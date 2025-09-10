La particular estrategia de River para sumar un jugador más en la lista de buena fe de la Copa Libertadores antes de enfrentar a Palmeiras

A una semana del encuentro de ida que se disputará en el Estadio Más Monumental, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, cerró la lista de buena fe de su plantel de cara a la llave contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

En este sentido, el ‘Muñeco’ realizará los tres cambios reglamentarios, con la particularidad de que el Millonario encontró un vacío legal para sacar a dos jugadores e ingresar a tres. Quienes entrarán, son Lautaro Rivero, quien volvió en el último mercado de pases, y los juveniles Juan Cruz Meza y Juan Bautista Dadín.

Por otro lado, los dos jugadores que salieron de la lista son Santiago Simón, quien fue transferido al Toluca de México en el último mercado de pases, y el segundo es Franco Mastantuono, quien a pesar de que se marchó al Real Madrid, figuró en la nómina de octavos de final.

Además, el equipo de Núñez encontró un vacío legal para que entre un tercer jugador sin tener la necesidad de sacar a otro. Esto se debe a que en la lista de buena fe para octavos de final el Millonario sacó a siete futbolistas, por lo que tenía espacio para reemplazar a uno de estos.

En aquella oportunidad, Manuel Lanzini, Matías Rojas, Matías Kranevitter, Gonzalo Tapia y Leandro González Pírez fueron los reemplazados, mientras que Rodrigo Aliendro y el arquero Lucas Lavagnino también salieron. El actual mediocampista de Vélez es quien será reemplazado por Meza.

La lista de buena fe de River para los cuartos de final de la Copa Libertadores

1- Franco Armani

2- Federico Gattoni

4- Gonzalo Montiel

5- Juan Portillo

6- Germán Pezzella

7- Maximiliano Salas

8- Maximiliano Meza

9- Miguel Borja

10- Juan Fernando Quintero

11- Facundo Colidio

13- Lautaro Rivero

14- Sebastián Boselli

15- Sebastián Driussi

16- Fabricio Bustos

17- Paulo Díaz

18- Gonzalo Martínez

20- Milton Casco

21- Marcos Acuña

22- Kevin Castaño

23- Matías Galarza

24- Enzo Pérez

25- Jeremías Ledesma

26- Ignacio Fernández

27- Bautista Dadín

28- Lucas Martínez Quarta

32- Agustín Ruberto

33- Agustín De La Cuesta

34- Giuliano Galoppo

35- Giorgio Costantini

36- Ulises Giménez

38- Ian Subiabre

39- Santiago Lencina

40- Lucas Obregón

41- Santiago Beltrán

42- Jeremías Martinet

47- Juan Cruz Meza

