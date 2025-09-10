La particular estrategia de River para sumar un jugador más en la lista de buena fe de la Copa Libertadores antes de enfrentar a Palmeiras

A una semana del encuentro de ida que se disputará en el Estadio Más Monumental, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, cerró la lista de buena fe de su plantel de cara a la llave contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores.
En este sentido, el ‘Muñeco’ realizará los tres cambios reglamentarios, con la particularidad de que el Millonario encontró un vacío legal para sacar a dos jugadores e ingresar a tres. Quienes entrarán, son Lautaro Rivero, quien volvió en el último mercado de pases, y los juveniles Juan Cruz Meza y Juan Bautista Dadín.
Por otro lado, los dos jugadores que salieron de la lista son Santiago Simón, quien fue transferido al Toluca de México en el último mercado de pases, y el segundo es Franco Mastantuono, quien a pesar de que se marchó al Real Madrid, figuró en la nómina de octavos de final.
Además, el equipo de Núñez encontró un vacío legal para que entre un tercer jugador sin tener la necesidad de sacar a otro. Esto se debe a que en la lista de buena fe para octavos de final el Millonario sacó a siete futbolistas, por lo que tenía espacio para reemplazar a uno de estos.
En aquella oportunidad, Manuel Lanzini, Matías Rojas, Matías Kranevitter, Gonzalo Tapia y Leandro González Pírez fueron los reemplazados, mientras que Rodrigo Aliendro y el arquero Lucas Lavagnino también salieron. El actual mediocampista de Vélez es quien será reemplazado por Meza.
La lista de buena fe de River para los cuartos de final de la Copa Libertadores
- 1- Franco Armani
- 2- Federico Gattoni
- 4- Gonzalo Montiel
- 5- Juan Portillo
- 6- Germán Pezzella
- 7- Maximiliano Salas
- 8- Maximiliano Meza
- 9- Miguel Borja
- 10- Juan Fernando Quintero
- 11- Facundo Colidio
- 13- Lautaro Rivero
- 14- Sebastián Boselli
- 15- Sebastián Driussi
- 16- Fabricio Bustos
- 17- Paulo Díaz
- 18- Gonzalo Martínez
- 20- Milton Casco
- 21- Marcos Acuña
- 22- Kevin Castaño
- 23- Matías Galarza
- 24- Enzo Pérez
- 25- Jeremías Ledesma
- 26- Ignacio Fernández
- 27- Bautista Dadín
- 28- Lucas Martínez Quarta
- 32- Agustín Ruberto
- 33- Agustín De La Cuesta
- 34- Giuliano Galoppo
- 35- Giorgio Costantini
- 36- Ulises Giménez
- 38- Ian Subiabre
- 39- Santiago Lencina
- 40- Lucas Obregón
- 41- Santiago Beltrán
- 42- Jeremías Martinet
- 47- Juan Cruz Meza
ver también
Sin Mundial: la durísima medida que tomaría River con Ian Subiabre si no renueva su contrato
ver también
Atento River: cuándo estará lista la nueva fachada del Monumental y la obra que está por comenzar