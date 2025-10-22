Es tendencia:
Con cambios en todas las líneas y regresos importantes, la formación de River vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

El Millonario y la Lepra se verán las caras el próximo viernes desde las 22.10 horas en Córdoba por un lugar en la final.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

River dejó atrás las cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura y, sin brillar, el pasado sábado le ganó a Talleres en Córdoba por 2 a 0 con tantos de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza. Si bien el próximo fin de semana no habrá fútbol por las elecciones legislativas, el Millonario tendrá actividad el día viernes cuando se mida ante Independiente Rivadavia de Mendoza en Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina.

El partido comenzará a las 22.10 horas y el vencedor se meterá en la gran final, que ya tendrá a su primer clasificado el día jueves cuando Belgrano y Argentinos Juniors se midan entre sí. Para jugar contra le Lepra mendocina, Marcelo Gallardo recuperará a dos jugadores importantes que fueron baja los últimos partidos por lesión: se trata de Marcos Acuña y Enzo Pérez, aunque se estima que solamente el lateral sea titular.

¿Cómo formaría River contra Independiente Rivadavia?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, se estima que habrá cambios en todas las líneas. El probable once para jugar contra Independiente Rivadavia es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Marcos Acuña. (Foto: Getty).

Marcos Acuña. (Foto: Getty).

El ex River que juega en Independiente Rivadavia y palpitó el partido

Ezequiel Centurión se formó en River y ahora juega en Independiente Rivadavia de Mendoza. El arquero palpitó el duelo del próximo viernes en diálogo con la prensa y afirmó: “Es un partido importante para todos porque es la primera semifinal que tiene el club en su historia. Tenemos la convicción y la ilusión de poder pasar a la final“.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

