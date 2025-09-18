Es tendencia:
Tras la derrota contra Palmeiras por la Copa Libertadores, River sumó un refuerzo inesperado

Algunas horas más tarde de caer en el Monumental, el Millonario recibió una buena noticia de cara al futuro inmediato.

Por Nahuel De Hoz

Es prácticamente habitual que los juveniles busquen una salida en River, ya que son pocos los privilegiados que logran ser considerados para dar el salto directamente a la Primera División. Leandro Peña Biafore, que no fue la excepción a la regla, regresó al club de sus amores después de un año y volvió a estar en el centro de la escena por su ansiada vuelta a las canchas.

A mediados de 2024, el zaguero central dejó el Millonario para emigrar a Elche en condición de préstamo con el claro objetivo de sumar tiempo de juego. Sin embargo, su estadía en Europa estuvo muy lejos de ser la esperada por todas las partes, a tal punto que tomó la decisión de rescindir su contrato y volver a vestir la camiseta del conjunto de Núñez como durante toda su vida.

Solamente 24 horas después de la derrota ante Palmeiras por el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, River recibió una buena noticia: Leandro Peña Biafore está en óptimas condiciones físicas. Luego de dejar atrás sus problemas que lo marginaron de las canchas, el defensor fue citado para estar nuevamente sobre un campo de juego oficial.

Lo cierto es que este jueves el central fue convocado en la Reserva, para ser parte del plantel del Millonario que se enfrentó a Deportivo Riestra en el predio que posee la institución en Ezeiza. Si bien no comenzó de titular, sí fue uno de los integrantes del banco de suplentes con el que cuenta Marcelo Escudero para intentar cambiar el trámite del encuentro con las variantes.

Peña Biafore estuvo alejado del fútbol debido a que sufrió una insuficiencia ligamentaria. Ese fue el principal motivo por el que interrumpió anticipadamente su vínculo en España y optó por retornar a Argentina para transcurrir la rehabilitación en el país y en el equipo que lo formó. Para tomar mayor dimensión, su último partido fue el 7 de septiembre de 2024.

En cuestiones generales y para entender de qué se trata, es la incapacidad del ligamento de cumplir su función de estabilización. Las causas de este padecimiento son una lesión, un debilitamiento a una ruptura. Precisamente, algunos años atrás, Peña Biafore sufrió una rotura de ligamentos, lesión que lo obligó a estar afuera de las canchas durante varios meses.

El futuro de Leandro Peña Biafore en River

Bien sabe Leandro que, salvo un drástico cambio de último momento, no tiene lugar en la consideración de Marcelo Gallardo como uno de los marcadores centrales de River. Por ese motivo y teniendo en cuenta que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, Peña Biafore debe buscar un posible destino para continuar su carrera y empezar a tener roce profesional.

