Kylian Mbappé no dudó y reveló quién debe ser el ganador del Balón de Oro: “Es mi amigo”

En la previa de la ceremonia para la entrega del Balón de Oro que se realizará este lunes 22 de septiembre, Kylian Mbappé no titubeó al destacar quién debe ser el próximo ganador y así transformarse en el mejor jugador del mundo. Por eso, a muy pocos días de que se conozca el futbolista que se queda con el galardón, el crack francés se encargó de anunciar su favorito.

Si bien el delantero de Real Madrid es uno de los mejores del planeta y no está en discusión. Sin embargo, su temporada 2024/25 no fue la más destacada por lo que ya sabe que no será el dueño del premio y, desde una perspectiva lateral, se tomó unos segundos para hacer un análisis para determinar quién debería adquirir el trofeo individual más importante del fútbol.

Lo cierto es que Kylian no titubeó ni medio segundo al referirse al dilema en cuestión que se dará a conocer este lunes. En la fuerte disputa que tiene a Ousmane Dembélé y Lamine Yamal como protagonistas y máximos candidatos a ganar este Balón de Oro, Mbappé manifestó: “Seré feliz si Dembélé lo gana porque es mi amigo y lo he apoyado desde el principio“.

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en la Selección de Francia.

Al mismo tiempo, no dudó en ampliar su discurso al respecto y ponerse a él como principal referencia a raíz de que no mostró su mejor nivel durante el ciclo pasado para ser considerado un serio aspirante. “Para ganarlo, tienes que ganar cosas, así que tengo que ayudar a mi club a ganar trofeos, y después de eso, veremos”, sentenció sobre la pobre temporada de Real Madrid y suya.

Mbappé, Vinícius y Bellingham, no van a la gala

Real Madrid está en guerra con el Balón de Oro desde hace un año. Desde que se filtró que Rodri iba a ser el ganador el año pasado, en vez de Vinícius Júnior, la delegación del conjunto merengue desistió de subirse al avión para presenciar la ceremonia. Para sorpresa de absolutamente todo el ambiente, ningún representante de los madrileños estuvo presente en la velada estelar.

Con ese recuerdo todavía en la retina y teniendo en cuenta que ninguno pica en punta como posible ganador, Mbappé, Vinícius y Jude Bellingham no irán a la gala del Balón de Oro. En cuanto a esa determinación que tomaron en conjunto las grandes estrellas del plantel, el propio Kylian hizo mención a esta decisión. “Lo veré en la televisión y espero que Dembéle lo gane“, soltó.

