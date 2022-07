Mientras la Selección Argentina se prepara para el Mundial de Qatar, una noticia hizo muchísimo ruido en Europa: uno de los titulares de Scaloni no será tenido en cuenta en su equipo.

La Selección Argentina tiene un objetivo entre ceja y ceja: el Mundial de Qatar 2022. Por eso, el grupo conformado por Lionel Scaloni comienza a mentalizarse a pesar de no estar todos juntos y el grupo de Whatsapp está más activo de nunca. Aunque claro, nadie esperaba la sorpresiva noticia que llegó desde Inglaterra...

A pesar de su gran temporada con la camiseta del Villarreal, Giovani Lo Celso regresó al Tottenham Hotspur (club al que le pertenece su ficha) y el DT ya le informó que no será tenido en cuenta. Por ello, el volante ex Rosario Central no viajó con Cuti Romero, Richarlison y compañía a la pretemporada y aguarda para conocer su nuevo rumbo antes de la Copa del Mundo.

Increíble: Gio Lo Celso fue descartado por su equipo y deberá buscar club antes de Qatar

Tal como confirmó el periodista Fabrizio Romano, un especialista del mercado de pases europeo, Giovani Lo Celso fue descartado de la gira de pretemporada del Tottenham y deberá buscarse nuevo equipo. ¿Volverá a España? Lionel Scaloni lo sigue de cerca.

Además, tal como contó Romano, Antonio Conte también descartó a otros tres futbolistas que eran parte del plantel: Harry Winks, Sergio Reguilón y Tanguy Ndombele. Ahora, el argentino buscará un club que le permita tener continuidad para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo.