Siguen los festejos y los elogios para la Selección Argentina a poco más de un mes del campeonato del mundo obtenido ante Francia en Qatar. Sin embargo, también están aquellos que todavía tienen críticas para hacerle a la Albiceleste por las actitudes mostradas a lo largo del Mundial y esta vez fue Zlatan Ibrahimovic quien abrió el juego entrando al barro.

La leyenda sueca habló con France Inter y no se olvidó de lo sucedido en el torneo que conquistó Argentina. "No estoy preocupado por Mbappé. Me preocupan los demás en Argentina, porque Messi será recordado, pero a los demás que se comportaron mal no podemos respetarlos. Como jugador profesional de alto nivel, lo que hicieron es una señal de que ganarás una vez pero no volverás a ganar. Así no se gana", sentenció el delantero sin pelos en la lengua.

Las palabras de Zlatan recorrieron el mundo entero en cuestión de segundos, sobre todo aquí en nuestro país, y llegaron a penetrar el vestuario del equipo que comanda Lionel Scaloni. En un posteo de DataRef, una de las figuras del seleccionado no dudó en responderle a Ibrahimovic por las críticas al campeón del mundo.

Sin utilizar palabras, a Leandro Paredes le bastaron seis emojis para demostrar lo que sintió al leer las declaraciones del astro sueco: uno tapándose la cara, otro riéndose, la imagen de un trofeo y las tres estrellas que representan los títulos mundiales de Argentina. Nada más que agregar...