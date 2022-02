El periodista analizó el apoyo del hincha hacia los dirigidos por Scaloni y realizó una particular declaración sobre las críticas que se transformaron en elogios. Además, aseguró que "el 90% del país apoya a este equipo".

El éxito que la Selección tuvo durante desde los finales del 2020 hasta la actualidad hizo que el público fanático de Argentina no solo aumentara exponencialmente, sino que tambien se olvidara de todas las malas experiencias que se vivieron previamente con las finales perdidas y con el fracaso del Mundial 2018.

Y por esto, el periodista Fernando Niembro reapareció en escena durante un informe para el medio Win Sports de Colombia en donde realizó una polémica frase: "La Selección Argentina hoy tiene el apoyo del 90% de los argentinos. Así de 'veleta' son los argentinos", comentó sobre el fanático de la Selección.

Si bien Niembro aclara que el hincha en general y en todo el mundo es "veleta", rápidamente los dichos por el periodista despertaron el enojo de los argentinos quienes salieron a criticarlo duramente en las redes sociales.

Este cambio, según la visión de Fernando Niembro, se debe a la obtención de la Copa América 2021 la cual "ha cambiado totalmente la opinión sobre un grupo que era criticado, no respaldado y que buscó los estadios del interior porque en la cancha de River no iba a verlo nadie".

Finalmente, el periodista destacó que dentro del grupo que armó Scaloni, el entrenador "encontró un equipo que juega rápido". Además, destacó a Di María por su nivel, a quien compara con el del Real Madrid y a Lautaro Martínez antes de reconocer también a jugadores como Paredes o De Paul.