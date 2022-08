Mientras el TAS decidía si se jugaba el Argentina vs. Brasil de las Eliminatorias Sudamericanas, Globo confirmó que la FIFA escuchó a ambos y suspenderá el duelo.

La Selección Argentina ya tiene la cabeza puesta en Qatar. El Mundial que se avecina le quita el sueño a los elegidos por Lionel Scaloni y por eso desde la AFA fueron al TAS para que no se juegue el duelo ante Brasil que quedó pendiente en las Eliminatorias Sudamericanas. En Brasil, aunque se pensaba lo contrario, Tite tampoco quiere disputarlo y habría tomado una posición que ya fue escuchada en FIFA.

Unos meses atrás, Andrés Patón Urich, responsable legal de la AFA, demostró cuál era la posición de Argentina: "No hay responsabilidad de AFA en la suspensión del partido y corresponde que se nos de por ganado, y obviamente que no se juegue". Ahora, mientras el TAS tomaba la decisión, ambos paises le solicitaron a la FIFA que no se juegue. Y según Globo, "será cancelado".

Tite y Scaloni iban a poner un equipo alternativo en el Brasil vs. Argentina de Eliminatorias

En una especie de pacto entre los entrenadores y sus federaciones, ambos tenían pensado poner un equipo alternativo para no arriesgar de cara a la Copa del Mundo. Tal como aseguró Doble Amarilla, Tite le había pedido a la Confederación de fútbol Brasileña jugar sin titulares. Pero una nueva noticia retumbó en el mundo: ambos pidieron la suspensión y FIFA habría aceptado. Resta confirmación oficial.

Además del riesgo de las lesiones previas a Qatar, ambos entrenadores saben que al tratarse de un encuentro con caracter oficial una expulsión o la acumulación de amonestaciones podría dejarlos sin un futbolista clave para el Mundial. ¡Innecesario e irrelevante disputar el encuentro! A esperar la confirmación oficial, pero todo indica que no se jugará.

"Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Si el partido no es recomendado por el mando del equipo (NdR: Tite pidió no disputar el duelo), invertiremos para que el partido no se realice", dijo el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.