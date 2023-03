“Que me perdonen todos, pero terminamos siendo la mejor Selección que tuvo nuestro país”, declaró el pasado martes Rodrigo De Paul en TyC Sports para iniciar un debate que ya despertó muchas posturas. La opinión del ex-Racing puede no gustarle del todo a los viejos campeones del mundo y hubo uno que ya le contestó.

Se trata de Pedro Pasculli, uno de los que dio la vuelta en México 1986, quien dialogó con Súper Deportivo Radio y no tuvo pelos en la lengua: "No creo que sea la mejor de la historia. Hubo selecciones muy buenas. La de 1978 hacía divertir mucho a la gente. Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido”.

Y continuó: "Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo de manera invicta (6 victorias y 1 empate). No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio el resto de las selecciones”.

“Dice que esta Selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor Selección de la historia. ¿Cómo es eso? Entonces le falta el respeto a sus compañeros, no eran los mejores”, agregó Pasculli, que no se detuvo: “Nosotros fuimos los mejores en el 86, pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido".

"La verdad, lo invitaría a ver el Mundial del 86 y a nuestra Selección. Lo invitaría a que repase un poco la historia”, cerró el exfutbolista de 62 años.