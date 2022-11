Desde su doloroso e inesperado retiro a fines del año pasado, Sergio Agüero se ha avocado a los e-games y al streaming, tanto con ESPN como con su marca KRU, dedicada a promover diferentes sectores del gaming en la región.

Ahora participando de Estudio AFA, canal de Twitch que llevan adelante diferentes periodistas en la previa del Mundial, el Kun fue sorprendido con la presencia de Marito, utilero que acompaña a los seleccionados desde hace más de dos décadas.

Marito recordó cuando, en medio del Mundial juvenil de Egipto, debió reclamarle a la recepción del hotel el extravío de un arito que Diego Armando Maradona le había regalado a su yerno: "Le fui a hacer quilombo en recepción, que hasta que no apareciera el aro no se iba nadie. A la media hora me lo devolvieron. Se lo había 'bolsiqueado' un mucamo del hotel".

"Lo dejé en la mesita de luz, no me acuerdo bien, y desapareció. Era un arito que me había dado Diego (Maradona). Cuando le conté a Marito, le dije: "Tiene que aparecer, armate un quilombo", relató el goleador histórico del Manchester City. Gran momento.