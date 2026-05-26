A horas de la lista definitiva del Mundial: ¿Cómo llegan los jugadores de la Selección Argentina?

Mucho se habla de lo irregular que llegan los jugadores de la Selección a la contienda global, pero: ¿es cierto esto?

A horas de conocerse la nómina definitiva de la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni hace el balance final. De cara al gran debut frente a Argelia, el presente de los habituales titulares marca un escenario de contrastes: hay lesiones preocupantes, falta de minutos en algunos casos, pero también niveles superlativos que invitan a la tranquilidad.

A continuación, repasamos caso por caso cómo llega la columna vertebral de la Albiceleste.

El arco: La garantía del Dibu y un susto superado

Dibu Martínez es, sin dudas, uno de los que mejor llega a la cita mundialista. Viene de coronar una temporada histórica con el Aston Villa, dándole al equipo inglés un título europeo tras décadas de sequía. A base de regularidad y atajadas clave en la Premier League, su nivel es indiscutible.

El dato médico: La fractura en un dedo que sufrió en la previa de la final europea ante Friburgo no reviste mayor gravedad. Le demandará entre 15 y 20 días de recuperación, por lo que llegará en óptimas condiciones al debut.

La defensa: Entre lesiones, vigencia y falta de rodaje

La última línea es el sector que más dolores de cabeza le está generando al cuerpo técnico, principalmente por cuestiones físicas y mermas en los minutos de juego de algunos referentes. Algunos casos puntuales:

Nahuel Molina se encuentra en recuperación de su desgarro sufrido el 10 de mayo. Le restan 10 días de rehabilitación. En lo futbolístico, mejoró su aporte ofensivo de goles y asistencias, aunque alternó tramos de irregularidad defensiva.

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Cuti Romero presenta un nivel de alerta máxima, ya que tiene un esguince grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Su presencia en el debut está en duda. Temporada difícil con un equipo que peleó la permanencia, pero mantiene su estatus de central de élite. Se rehabilita con médicos de AFA.

Nicolás Otamendi llega óptimo, en plena vigencia física. Pilar fundamental para José Mourinho. Líder en duelos ganados y juego aéreo y llegará a River luego del Mundial.

Nicolás Tagliafico superó un esguince de tobillo a principios de año, pero llega sin ritmo. Perdió el puesto con el brasileño Abner Vinícius. Apenas sumó minutos en uno de los últimos siete encuentros de liga.

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El mediocampo: El rompecabezas de la zona de gestación

El motor del equipo presenta realidades dispares, con jugadores que brillan en ligas emergentes y otros que sufren el mal pasar de sus clubes en el Viejo Continente.

Leandro Paredes consolidado en Boca, es el mejor jugador del equipo con diferencia. Si bien el contexto del fútbol argentino y la irregularidad de su club no lo benefician para explotar su faceta de lanzador y asistidor, su jerarquía individual está intacta.

Enzo Fernández fue el líder futbolístico y espiritual de un Chelsea lleno de problemas que no logró clasificar a copas europeas. Su rendimiento individual fue alto en varios tramos del año, lo que augura una pronta salida del club londinense.

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Thiago Almada es el titular que llega con el escenario más adverso. Su temporada en el Atlético Madrid fue floja, no logró asentarse en el once inicial y se especula con una transferencia inminente.

La gran duda táctica es… ¿Mac Allister o De Paul? Scaloni deberá definir quién ocupa ese puesto clave, ya que sus presentes son opuestos:

De Paul atraviesa un gran momento en el Inter Miami. En una liga de alta exigencia física, adoptó un rol sumamente ofensivo: sumó tres goles y cuatro asistencias en sus últimos siete partidos. Alexis, en tanto, sufrió la transición en el Liverpool bajo el mando de Arne Slot. El equipo no encontró el rumbo y el argentino, lejos de su nivel de campeón de Premier, fue catalogado como “prescindible” por la prensa inglesa.

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El ataque: El capitán intacto y las dos caras de la Araña

Para cerrar, el frente de ataque trae tranquilidad desde el lado del talento puro, aunque con algunos asteriscos en la continuidad.

Lionel Messi: el capitán argentino llega de forma impecable tanto desde lo físico como desde lo futbolístico tras su semestre con Inter Miami. Recientemente encendió las alarmas por una sobrecarga sufrida ante Philadelphia, pero, según detalló su entorno, se trata de una molestia que arrastraba y que solo requiere descanso. No corre peligro su plenitud para el Mundial.

Julián Álvarez: el delantero cordobés mostró dos caras muy marcadas en el Atlético Madrid. Por un lado, fue la gran figura en la Champions League (tres goles y dos asistencias en octavos, verdugo del Barcelona en cuartos y autor del único gol de su equipo en semifinales). Por el otro, llega sin rodaje en La Liga: fue preservado para la competencia europea y ni siquiera fue convocado en seis de los últimos siete partidos del certamen local.