A la espera de la Finalissima, España lanza señal a Argentina de su gran momento con Luis de La Fuente

Por el momento, las vidas de la Selección Argentina y del combinado español transitan por caminos paralelos sabiendo que existe la probabilidad de cruzarse si la UEFA y la Conmebol coordinan para encontrar un hueco en el calendario, en lo posible antes de la Copa del Mundo, para la Copa de Campeones, ex Copa Artemio Franchi y más conocida como Finalissima.

Y a la espera de que este duelo se concrete (la única opción realmente viable sería en marzo del 2026, siempre y cuando España no deba jugar los Play Off de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial), la Real Federación Española de Fútbol expone mayores detalles del exitoso proceso por el que desfila su combinado nacional.

De modo tal que este lunes confirmaron que Luis de La Fuente, el entrenador que entró por la puerta de atrás para reemplazar a Luis Enrique post Qatar 2022 (una historia muy similar a la de Lionel Scaloni) tras su proceso al mando de los juveniles, firmó la extensión de su contrato hasta que finalice la participación de la Roja en la Eurocopa del 2028 que se desarrollará en el Reino Unido y en la República de Irlanda.

Si bien no se estimaba que fuera a ser de otro manera, es una prueba más del gran momento que transita la Selección de España que, al ser el vigente campeón de la Liga de las Naciones de la UEFA y de la Euro, se plantó como uno de los candidatos para levantar la Copa del Mundo el 19 de julio del 2026 en el MetLife de Nueva Jersey.

¿Qué se sabe de la Finalissima?

Argentina y España deben disputar la segunda edición de la Finalissima (sería la cuarta si se tienen en cuenta las que se jugaron en 1985 entre Francia y Uruguay en París y en 1993 entre Argentina y Dinamarca en Mar del Plata). Sin embargo, el principal obstáculo es el calendario no solo de selecciones sino también de los equipos.

En 2025, ambas entidades se encontraron con la complicación del Mundial de Clubes que la FIFA desarrollará entre el 14 de junio y el 13 de julio en los Estados Unidos. Eso quiere decir que, incluso, habrá muy poco margen para las vacaciones de los futbolistas entre la temporada que terminará a fines de mayo y la que empezará en agosto.

Encima, los cronogramas de Argentina y España en 2025 no coinciden. Mientras la Scaloneta queda libre después de septiembre, el combinado europeo podría estar disponible recién en marzo, siempre que no necesite participar de los Play Off de las Eliminatorias de la UEFA. De lo contrario, quedaría para después del Mundial, antes de la Copa América y de la Euro 2028.

