Así están los principales rivales de Argentina a 500 días de la Copa del Mundo 2026

Hoy 27 de enero del 2025, a exactamente 500 días de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (el partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca y la Final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey), lo aparente es que hay solo dos selecciones de las reconocidas como potencias que parecen ya estar preparadas para afrontar el certamen que, por primera vez en la historia, contará con tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y estará conformada por 48 combinados participantes.

Una es la Selección Argentina. La Campeona del Mundo suscribió el título que obtuvo en Qatar al consagrarse como bicampeón de América el año pasado en los Estados Unidos. Además, es líder de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol. En esa misma línea, el grupo, con Leo Messi como capitán, se muestra igual de sólido a pesar de sufrir cambios con la inclusión de algunas caras nuevas (como Nico Paz, Enzo Barrenechea, Alejandro Garnacho, Valentín Castellanos, Nehuén Pérez, Leonardo Balerdi, Facundo Buonanotte y Giuliano Simeone, entre otros) y la pérdida de Ángel Di María, quien decidió retirarse de la Albiceleste.

La otra es la Selección de España, que al mando de Luis de La Fuente (quien este 27/1 extendió su contrato con la RFEF hasta mediados del 2028) supo imponerse como el equipo nacional del momento al ganar la UEFA Nations League 2023 y la Euro 2024 en la que derrotó a Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Rodri, Pedri, Gavi, Iñaki Williams y Lamine Yamal son las estrellas del rival que la Argentina debería tener, en principio, en la Finalissima (de jugarse, sería en marzo del 2026).

Y el resto está, por lo menos, un escalón más abajo. Alemania, por su parte, busca salir de la crisis que ya suma 9 años. Desde Brasil 2014 que no paró de sumar fracasos. Eliminaciones en la Euro 2016 (con Francia), 2020 (Inglaterra) y 2024 (España) y los papelones de Rusia 2018 y Qatar 2022 en las que no pudo superar la fase de grupos. Julian Nagelsmann está bajo la mira de los hinchas y la prensa, y sus ilusiones en la actualidad se depositan en Jamal Musiala, Florian Wirtz y Joshua Kimmich.

En cuanto a Inglaterra e Italia están visiblemente en reconstrucción. El elenco británico recién en marzo iniciará oficialmente el proceso de Thomas Tuchel, a quien desde el vamos miran de reojo por ser alemán (Alemania e Inglaterra son rivales antagónicos en Europa). Tiene sobre su espalda romper con la racha sin títulos que para el Mundial 2026 habrá llegado a los 60 años. Las esperanzas están todas puestas en Harry Kane y Jude Bellingham.

Mientras que la Azzurra intenta escapar del ridículo con Luciano Spalletti tras ni siquiera clasificar a Rusia 2018 y Qatar 2022. Encima, su último antecedente en una Copa Mundial fue Brasil 2014 en la que no clasificó a Octavos de Final. La Euro 2021 quedó muy atrás, puesto que no se ve a la Italia de sus mejores épocas. De hecho, una de sus principales tres figuras es el ex Boca y Tigre Mateo Retegui, goleador de la Serie A con 16 tantos. Los otros dos que resaltan sobre el resto son Nicoló Barella y Lorenzo Pellegrini.

Brasil estaría en serios problemas si las Eliminatorias Conmebol no contaran con 6 plazas y media para el Mundial

Brasil merece un capítulo aparte al estar inmerso en una crisis deportiva e institucional que ya acarrea, por lo menos, 5 años. Luego del controvertido y cuanto menos curioso paso de Fernando Diniz, que dirigió en simultáneo a la Selección y al Fluminense, busca recuperarse al mando de Dorival Júnior. Sin embargo, no logra dar con la mejor versión de Vinícius, Rodrygo Goes y Raphinha, quienes, en contraposición, la rompen en Real Madrid y Barcelona respectivamente. De Neymar ya ni se habla, puesto que desde Qatar 2022 -rotura de ligamentos de por medio- solo jugó 20 partidos.

Estas situaciones, en parte, explican el quinto puesto de la Verdeamarela en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol. Si no fuera porque la entidad sudamericana haya aumentado de 4 y medio a 6 y medio sus cupos para la Copa del Mundo, el Pentacampeao estaría en serios problemas para garantizar su presencia en el torneo que se desarrollará en Norteamérica.

Y como si todo esto fuera poco, en el plano dirigencial, Ednaldo Rodrigues fue acusado por la justicia ordinaria de Brasil por irregularidades en su elección como presidente de la CBF. Frente a este escenario, Ronaldo Nazario presentó su candidatura para los próximos comicios que serán entre marzo del 2025 y marzo del 2026.

¿Y Uruguay?

Con Marcelo Bielsa a la cabeza, se mantiene como un contrincante respetable, pero lejos está de ser considerado como un aspirante al título, por lo menos en el presente. Le ganó a Argentina en la Bombonera y empató con Brasil en Salvador Bahía, entre los resultados más destacados en el ciclo del Loco. Encima, los disparos de Luis Suárez una vez consumada su renuncia a la Celeste contra el estratega argentino, dejaron en evidencia que el clima interno no es el mejor.

