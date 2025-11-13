Es tendencia:
A la par de sus compañeros: Lisandro Martínez volvió tras más de nueve meses y podría jugar con la Selección Argentina en Angola

El defensor, que está sin jugar desde febrero, cada vez más cerca del regreso a las canchas.

Por Germán Celsan

Lisandro Martínez, a la par del resto de sus compañeros
Bolavip estuvo presente en el entrenamiento de la Selección Argentina en Alicante, desde donde llegan buenas noticias, tanto para Lionel Scaloni y sus dirigidos, como para el Manchester United. Y es que, por primera vez desde febrero, Lisandro Martínez se entrena a la par de sus compañeros, mientras se prepara para su regreso a las canchas.

Licha había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el 2 de febrero, en un partido entre Manchester United y Crystal Palace. Motivo por el cual tuvo que operarse y se ausentó hasta hace apenas unos días, cunado volvió a entrenarse diferenciado con el club.

Aun así, Lionel Scaloni, quien lo considera una fija en la Selección, siguió su progreso muy de cerca y, en la primera oportunidad que tuvo, decidió incluirlo entre sus convocados. Incluso cuando todavía el defensor de 27 años todavía no volvió a pisar la cancha con el United.

Lisandro Martínez en el entrenamiento de la Selección de este jueves en Elche.

¿Podría jugar Licha Martínez contra Angola?

La convocatoria de Scaloni a Lisandro Martínez tiene que ver con la cercanía entre Manchester y donde la Selección está entrenando en España. No obstante, Lisandro Martínez viajará a Luanda junto al resto de sus compañeros y existe la posibilidad de que Lionel Scaloni, si lo ve en condiciones, le dé sus primeros minutos de juego desde febrero, en el amistoso contra Angola.

Eso sí, no será de arranque. Cuti Romero y Nicolás Otamendi serán los dos marcadores centrales que inicien el partido. Licha Martínez deberá esperar esa oportunidad desde el banco de suplentes.

El once de Argentina sería: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

  • Lisandro Martínez se entrenó a la par de sus compañeros de la Selección Argentina en Alicante por primera vez desde febrero.
  • Lisandro Martínez sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda el 2 de febrero en un partido con el Manchester United.
  • Lionel Scaloni convocó a Lisandro Martínez al amistoso contra Angola a pesar de no haber vuelto a jugar con el Manchester United.
Germán Celsan

