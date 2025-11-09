La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026

El último jueves la Asociación del Fútbol Argentino difundió en redes sociales y en su sitio web oficial la lista de convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA que debe afrontar la Selección Argentina en noviembre, la cual, en definitiva, será la última prueba que podrá hacer el cuerpo técnico en este 2025 ya de frente a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para dicha nómina, el propio Claudio Tapia, presidente de la AFA, anunció en la conferencia de prensa que se desarrolló en Ezeiza bajo el marco del Superclásico entre Boca y River de este domingo en la Bombonera, que hubo un pedido explícito de las autoridades al entrenador del combinado albiceleste para que prescindiera de los jugadores afectados al Torneo Clausura de la Liga Profesional.

De momento nada que pudiera complicar los planes de Lionel Scaloni, puesto que su idea, tal como lo fue en octubre, era la de probar futbolistas e ir viendo opciones en función de los convocados para el Mundial. De ahí también que aparecieran nombres como los de Máximo Perrone, Valentín Barco, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, además de José López, a quien siguen analizando.

Y dentro de las novedades, el que también se agregó a último momento, pero que no apareció en la lista que publicó AFA, es Lisandro Martínez, quien también vuelve a meterse en la órbita de la Selección Argentina luego de la rotura de ligamentos que padeció en febrero pasado contra el Crystal Palace en el Old Trafford.

El zaguero, que fue parte del equipo nacional por última vez en octubre del 2024 (para los encuentros con Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín y con Bolivia en el Estadio Monumental de Buenos Aires por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas), si bien todavía no sumó minutos con el Manchester United desde su lesión, estará entrenando con el resto de los seleccionados en Alicante y, en principio, viajará a Angola para el amistos del viernes 14 de noviembre en Luanda.

Enzo Fernández, la baja en la nómina de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre

Enzo Fernández, luego del partido que jugó con el Chelsea frente al Wolves (victoria de los blues 3 a 0 con dos asistencias de Alejandro Garnacho), advirtió que debía bajarse de la convocatoria de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre, debido a una molestia que arrastra desde el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025.

“No estaré disponible con Argentina. Acabo de hablar con el cuerpo médico. He tenido un problema con la rodilla en los últimos 4 meses. Llegué con un edema óseo que empeoró en las últimas semanas porque jugamos muchos partidos”, comentó en conversación con ESPN.

