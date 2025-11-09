Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fecha FIFA

La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni sumará para el amistoso con Angola a uno de sus pilares en la defensa.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Lisandro Martínez, tras su rotura de ligamentos, se sumará a la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre.
© Getty ImagesLisandro Martínez, tras su rotura de ligamentos, se sumará a la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre.

El último jueves la Asociación del Fútbol Argentino difundió en redes sociales y en su sitio web oficial la lista de convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA que debe afrontar la Selección Argentina en noviembre, la cual, en definitiva, será la última prueba que podrá hacer el cuerpo técnico en este 2025 ya de frente a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Para dicha nómina, el propio Claudio Tapia, presidente de la AFA, anunció en la conferencia de prensa que se desarrolló en Ezeiza bajo el marco del Superclásico entre Boca y River de este domingo en la Bombonera, que hubo un pedido explícito de las autoridades al entrenador del combinado albiceleste para que prescindiera de los jugadores afectados al Torneo Clausura de la Liga Profesional.

De momento nada que pudiera complicar los planes de Lionel Scaloni, puesto que su idea, tal como lo fue en octubre, era la de probar futbolistas e ir viendo opciones en función de los convocados para el Mundial. De ahí también que aparecieran nombres como los de Máximo Perrone, Valentín Barco, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, además de José López, a quien siguen analizando.

Y dentro de las novedades, el que también se agregó a último momento, pero que no apareció en la lista que publicó AFA, es Lisandro Martínez, quien también vuelve a meterse en la órbita de la Selección Argentina luego de la rotura de ligamentos que padeció en febrero pasado contra el Crystal Palace en el Old Trafford.

El zaguero, que fue parte del equipo nacional por última vez en octubre del 2024 (para los encuentros con Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín y con Bolivia en el Estadio Monumental de Buenos Aires por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas), si bien todavía no sumó minutos con el Manchester United desde su lesión, estará entrenando con el resto de los seleccionados en Alicante y, en principio, viajará a Angola para el amistos del viernes 14 de noviembre en Luanda.

Enzo Fernández, la baja en la nómina de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre

Enzo Fernández, luego del partido que jugó con el Chelsea frente al Wolves (victoria de los blues 3 a 0 con dos asistencias de Alejandro Garnacho), advirtió que debía bajarse de la convocatoria de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre, debido a una molestia que arrastra desde el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025.

Publicidad
Pedri desafía a Argentina y a Francia y predice que España ganará el Mundial 2026

ver también

Pedri desafía a Argentina y a Francia y predice que España ganará el Mundial 2026

A horas de conocerse los citados de la Selección Argentina, Enzo Maresca explicó la suplencia de Enzo Fernández en Chelsea

ver también

A horas de conocerse los citados de la Selección Argentina, Enzo Maresca explicó la suplencia de Enzo Fernández en Chelsea

“No estaré disponible con Argentina. Acabo de hablar con el cuerpo médico. He tenido un problema con la rodilla en los últimos 4 meses. Llegué con un edema óseo que empeoró en las últimas semanas porque jugamos muchos partidos”, comentó en conversación con ESPN.

En síntesis

  • Lisandro Martínez se suma a la órbita de Selección Argentina tras su rotura de ligamentos de febrero.
  • Martínez entrenará con los seleccionados en Alicante y viajará a Angola para el amistoso del 14 de noviembre.
  • Enzo Fernández se bajó de la convocatoria debido a una molestia en la rodilla que arrastra hace meses.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Confirman la fecha de regreso de Lisandro Martínez tras la rotura de ligamentos cruzados
Fútbol europeo

Confirman la fecha de regreso de Lisandro Martínez tras la rotura de ligamentos cruzados

El jugador que Scaloni quiere llevar al Mundial de 2026 y podría volver a la Selección Argentina en noviembre: “Está cerca”
Selección Argentina

El jugador que Scaloni quiere llevar al Mundial de 2026 y podría volver a la Selección Argentina en noviembre: “Está cerca”

Un titular en el proceso de Lionel Scaloni se juega su lugar en el Mundial 2026
Selección Argentina

Un titular en el proceso de Lionel Scaloni se juega su lugar en el Mundial 2026

Quién es el árbitro del Superclásico
Fútbol Argentino

Quién es el árbitro del Superclásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo