A qué hora juega la Selección Argentina vs. Angola por el amistoso internacional

Nos encontramos en el inicio de la última ventana internacional del 2025. La fecha FIFA de noviembre será la despedida para todos los seleccionados del año previo al Mundial venidero, y en el caso de la Selección Argentina, el rival para cerrar el año será Angola este viernes 14 de noviembre.

El seleccionado africano que no participará de la Copa del Mundo 2026, pero será parte de la última prueba del equipo de Lionel Scaloni antes de encarar la última etapa previa a la contienda global. Así mismo, el combinado angoleño será local, por lo que el amistoso se disputará en Luanda, la capital del país.

Debido a las diferencias horarias que existen entre Argentina y Angola, el compromiso se jugará en un horario atípico. Será a las 18 horas locales, que en suelo albiceleste simbolizan las 13 horas. Sí, apenas pasado el mediodía de un viernes.

Respecto al equipo, se estima que Lionel Scaloni realizará varias pruebas, y Lionel Messi será titular en el amistoso que será histórico para el seleccionado africano. Cabe destacar que el encuentro se va a sintonizar a través de TyC Sports.

Los convocados de la Selección Argentina para este partido

Arqueros: Gerónimo Rulli, Walter Benítez.

Defensores: Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Lisandro Martínez, Kevin Mac Allister.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Emiliano Buendía

Delanteros: Lionel Messi, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Joaquín Panichelli.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

ver también Dos cambios de horario en un día: AFA confirmó cuándo se jugará el amistoso entre Argentina y Angola

Argentina vs. Angola – Viernes 14 de noviembre, 13:00 – Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13.00 hs – Washington D. C., Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13.00 hs – Washington D. C., Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR

Publicidad