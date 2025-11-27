A Scaloni le abrieron las puertas de uno de los cinco grandes del fútbol argentino cuando deje la Selección: “Le tapó la boca a todos”

Quién podría negarle a estas alturas a Lionel Scaloni la ilusión de convertir a la Selección Argentina en la tercera de la historia en conquistar dos títulos mundiales consecutivos, algo que solo lograron Italia y Brasil hasta el momento, si fue capaz de convertir la desconfianza que generaba su inexperiencia en la convicción de que todo es posible bajo su conducción.

El DT ha hecho mucho trabajo para revalidar sus credenciales, volviendo líderes a los futbolistas que alcanzaron la gloria en Qatar y haciéndolos responsables de guiar a los jóvenes talentos que están llamados a ser parte de la renovación, ya sea para la Copa del Mundo de 2026 o incluso más adelante, porque el propio Claudio Tapia, presidente de AFA, reconoció que si solo dependiera de él ya hubiese prolongado su contrato hasta 2030.

Quien también destacó sobremanera el trabajo de Scaloni recientemente fue Gustavo Costas, al punto que dijo querer verlo vinculado a la Selección Argentina toda la vida. Pero también se encargó de hacerle saber que si su deseo es poner fin tarde o temprano a esa relación, le encantaría que fuese entrenador del Racing de sus amores.

“La verdad, le tapó la boca a todos. Uno decía ‘pero Scaloni no dirigió nunca en un club’ y el fútbol tiene esas cosas lindas. A veces hay que esperar. Como cuando traés a un jugador a un club. Esperalo, no lo putees a los dos minutos porque le roban la pelota, dio un pase mal o no jugó bien el primer partido. A Scaloni se lo dije la vez que lo enfrenté con Bolivia. El grupo que armó fue bárbaro y fue lo primero”, dijo en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Armó un grupo en el que se mataban por Messi y lo hicieron crecer más todavía, porque acá criticábamos a Messi. Ese grupo lo hizo sentir todavía más valorado de lo que era. No tendría que haber sido así, pero bueno. Yo pienso que Scaloni hizo a Messi más grande todavía. Agarró un grupo que supo y sabe manejar. Yo le daría de por vida un contrato. O lo traería a Racing“.

Costas sorprendió al hablar del mejor jugador que dirigió

Gustavo Costas sorprendió al revelar cuál fue el mejor futbolista que dirigió a lo largo de su carrera como entrenador, porque no hizo referencia a ninguno de los integrantes del plantel con el que conquistó la tan celebrada Copa Sudamericana con Racing en 2024.

“Son muchos, pero voy a elegir a uno, que si lo habré puteado a ese pibe… (Jefferson) Farfán. De otro planeta. Hoy de Racing, de los míos, te podría decir también. Pero lo de Farfán, era un pibito, tenía 18 o 19 años. Él una vez lo dijo en una nota, que me peleaba con él, que me pensaba que era Maradona”, recordó.

Y agregó: “Cuando llegué a Alianza (Lima) el ya había jugado en primera y no hacía un gol. Lo llamaban ‘el delantero sin gol’. Pero tenía unas condiciones espectaculares. La verdad que para mí fue un jugador completamente distinto“.

