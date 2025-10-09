Alejo Sarco, de la Selección Argentina, grabó su nombre en la historia del Mundial Sub 20

La Selección Argentina cumplió su objetivo frente a Nigeria este miércoles 8 de octubre, al derrotarlo 4 a 0 en el Estadio Nacional de Santiago. De esta manera, el equipo que encabeza Diego Placente se aseguró el pase a los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, instancia en la que ahora se enfrentará con México.

Pero el encuentro ante el combinado africano no terminó siendo uno más como los otros 7 enfrentamientos por la primera fase de eliminación del certamen. Es que debido a Alejo Sarco, delantero del elenco albiceleste, este partido marcó un registro sin precedentes en la historia del torneo que tuvo su primera edición en 1977.

Resulta que el nacido en Alberti (provincia de Buenos Aires) marcó el 1 a 0 para la Selección Argentina al minuto y seis segundos de juego, siendo esta la anotación más rápida en la historia del Campeonato Mundial Sub 20 (luego vendrían los aportes de Maher Carrizo, en dos ocasiones, y Mateo Silvetti para consolidar la victoria por goleada).

Pero lo curioso también es que la celebración de Alejo Sarco desplazó de esta condición precoz a otro gol de Argentina. Se trata del que anotó Fabricio Coloccini contra Jamaica en el Estadio José Amalfitani, en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20 2001 (fue triunfo 5 a 1 del elenco que dirigía José Pekerman que más tarde se coronaría campeón).

Tweet placeholder

Alejo Sarco se ubica en la cima de la tabla de goleadores del Mundial Sub 20

Alejo Sarco sigue en la pelea por la Bota de Oro del Mundial Sub 20 2025. Con su gol frente a Nigeria ya suma 4 tantos y es uno de los líderes de la tabla de goleadores junto al francés Lucas Michal (autor del gol que le dio la ventaja 1 a 0 frente a Japón en los Octavos de Final).

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Argentina frente a México por los Cuartos de Final del Mundial Sub 20?

La Selección Argentina de Diego Placente chocará con México por los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 2025 este sábado 11 de octubre desde las 20:00 horas local (misma que en Argentina) en el Estadio Nacional de Santiago. El que salga vencedor se verá las caras en la Semifinal con España o con Colombia el miércoles 15.

ver también En México, con confianza para enfrentar a Argentina Sub 20: ”Les vamos a dar una paliza”