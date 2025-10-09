¡Detalle no menor! El beneficio que tendrá México vs. Argentina en el Mundial Sub 20

Este miércoles 8 de octubre se confirmó el cruce entre Argentina y México en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA sub 20 Chile 2025. El conjunto que dirige Diego Placente superó a Nigeria en el Estadio Nacional de Santiago con un marcador contundente de 4 a 0 (goles de Alejo Sarco, dos de Maher Carrizo y uno de Mateo Silvetti) y de esa manera avanzó a la siguiente instancia.

En tanto que los comandados por Eduardo Arce (de tan solo 36 años, siendo de esta manera el entrenador más joven del torneo) hicieron lo propio el día martes al vencer 4 a 1 (tantos de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos) al combinado local en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

Con lo cual, la Selección de México presenta una ventaja que puede ser notoria de cara al choque se llevará a cabo este sábado en el Estadio Nacional. En concreto, tuvo cerca de un día más para descansar y preparar el enfrentamiento que definirá a uno de los clasificados para la Semifinal de la edición número 25 del Mundial Sub 20.

El partido del elenco Azteca culminó el martes 7 de octubre poco antes de las 10 de la noche hora local, mientras que el encuentro de Argentina con los nigerianos finalizó el miércoles 8 cerca de las 18:30. Es decir, una diferencia de por lo menos 20 horas y media entre un compromiso y el otro.

Incluso, esto le dio la posibilidad a Gilberto Mora, figura del seleccionado mexicano, y a otros miembros del plantel, de observar y analizar desde una de las plateas del recinto ubicado en la capital chilena, principalmente, a Argentina, que empezó ganando su duelo con Nigeria desde el minuto de juego.

¿Cuándo juegan Argentina y México por el Mundial Sub 20?

La Selección Argentina se enfrentará a México este sábado 11 de octubre desde las 20 horas (ARG) en el Estadio Nacional de Santiago, bajo el marco de los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 2025. El ganador avanzará a la Semifinal en donde se medirá al que salga vencedor del cruce que protagonizarán España y Colombia.

La baja sensible de la Selección Argentina Sub 20 para el resto de su participación en el Mundial Sub 20

El encuentro con Nigeria no dejó un saldo 100 por ciento positivo. Porque más allá de la victoria 4 a 0, Diego Placente perdió a uno de sus figuras. Se trata de Álvaro Montoro, que sufrió fractura de clavícula a los 38 minutos del primer tiempo (en su lugar ingresó Gianluca Prestianni). Con lo cual, el futbolista del Botafogo se perderá lo que resta del certamen.

