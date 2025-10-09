Es tendencia:
En México, con confianza para enfrentar a Argentina Sub 20: ”Les vamos a dar una paliza”

En México se ilusionan con la posibilidad de tomarse revancha en el Sub 20 de las eliminaciones que sufrieron en los Mundiales con la mayor.

Por Germán Carrara

En México, los hinchas, se ven con confianza para eliminar a la Selección Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20.
Este sábado 11 de octubre, sin competición en las grandes ligas a causa de la fecha FIFA, los ojos del ambiente del fútbol se posarán en el duelo que protagonizarán la Selección Argentina Sub 20 y su par de México, por uno de los enfrentamientos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la categoría.

El combinado albiceleste se despachó con un 4 a 0 sobre Nigeria este miércoles 8 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, mientras que el elenco mexicano hizo lo propio casi 24 horas antes con un 4 a 1 ante el conjunto anfitrión en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

Esta confirmación fue como echar más leña al fuego que desde hace años está prendido en redes con relación a la rivalidad que se generó entre argentinos y mexicanos por los reiterados cruces que ambas parcialidades protagonizaron en las Copas del Mundo de la división mayor. Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Qatar 2022, siendo la Argentina la vencedora en todas las ocasiones.

Con lo cual, en el país norteamericano se ve como una posibilidad para tomarse revancha de los disgustos que vienen sumando en los últimos años. ”Hubiera perdido hoy y se ahorraban la pitiza (paliza) que les vamos a dar el sábado”, escribió el youtuber Mike Maquina del Mal, que enseguida sumó adeptos que se desparramaron por diferentes plataformas

”Va a ganar México”, ”Creo que sí se le puede ganar, México ha demostrado que trae buen nivel” y ”en el juvenil somos mejores”, son algunas otras de las tantas opiniones de los mexicanos que tienen la esperanza intacta de poder ver al equipo que dirige Eduardo Arce en la Semifinal de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025.

Los otros duelos confirmados de Cuartos de Final del Mundial Sub 20

Además de Argentina vs. México, España y Colombia se medirán en otros de los enfrentamientos de los Cuartos de Final (vencieron a Ucrania y Sudáfrica, respectivamente). Asimismo, Noruega y Francia también dirimirán uno de los lugares en la Semifinal del Mundial Sub 20 (despacharon en Octavos a Paraguay y Japón).

En tanto que resta saber por los resultados de Estados Unidos vs. Italia y de Marruecos con Corea del Sur, ambos a disputarse este jueves 9 de octubre.

¡Detalle no menor! El beneficio que tendrá México vs. Argentina en el Mundial Sub 20

Germán Carrara

