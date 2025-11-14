Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina luego de ganarle a Angola

En la ciudad de Luanda, la Selección Argentina le ganó a su par de Angola y cerró el año futbolístico con una alegría. Ahora, los comandados por Lionel Scaloni comenzarán a planificar lo que serán los próximos partidos, donde se prepararán para la defensa del título logrado en Qatar 2022, ya que a mediados de 2026 tendrán que afrontar la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messisirvieron para que el conjunto albiceleste pueda disfrutar de su última presentación, en la que no tuvo grandes complicaciones y ganó con total autoridad, aunque podría haber convertido más tantos, sobre todo por la jerarquía sobre su rival.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Tras el amistoso frente a Angola, el combinado comandado por Lionel Scaloni no volverá a tener acción hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026. Por el momento, no tiene programado ningún amistoso. Sin embargo, se llevaría a cabo la Finalissima ante España.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR

