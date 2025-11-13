El irrisorio precio de las entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

La Selección Argentina encara la recta final para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Tras abrochar temprano la clasificación en Eliminatorias, los de Lionel Scaloni encararán una serie de partidos amistosos hasta la fecha de la cita. Este viernes chocarán ante su par de Angola.

Desde las 13, hora argentina, los campeones del mundo enfrentarán al combinado africano en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, su capital. Será el único compromiso de la Albiceleste en esta Fecha FIFA de noviembre, la última del año.

Los de Scaloni arribarán este jueves al país del sudoeste de África, dónde pasarán la noche antes de disputar el amistoso con la presencia de Lionel Messi. Se espera que el estadio con capacidad para 48 mil espectadores esté repleto, sobre todo por el bajo costo de las entradas.

Es que en Angola se están cumpliendo 50 años desde su independencia de Portugal y los organizadores decidieron vender los tickets a 1 dólar, un precio irrisorio para un espectáculo deportivo de talla internacional, sobre todo con los campeones del mundo sobre el césped.

Una fuerte crisis económica azota a Angola desde hace décadas, por lo que el gesto les permitirá a más sectores acceder a estas entradas. Hay que destacar que el salario mínimo en el país es de cercano a los 80 dólares.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Los convocados de la Selección Argentina para este partido

Arqueros: Gerónimo Rulli, Walter Benítez.

Defensores: Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Lisandro Martínez, Kevin Mac Allister.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Emiliano Buendía

Delanteros: Lionel Messi, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Joaquín Panichelli.

