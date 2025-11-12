Scaloni definió al reemplazante de Dibu Martínez: con Messi incluido, la formación que piensa para Angola vs. Argentina

Este viernes 14 de noviembre, a las 13:00 (horario de Argentina), la Selección Argentina tendrá que afrontar el último partido amistoso del año, donde le tocará visitar a su par de Angola, en la capital de dicho país, Luanda. Para este juego, Lionel Scaloni no cuenta con el Dibu Martínez, pero sí con Lionel Messi.

Ya había avisado el entrenador de la Albiceleste que varios futbolistas que tienen su boleto asegurado en el Mundial 2026 no iban a formar parte de esta citación, y uno de ellos era el arquero marplatense que milita en las filas de Aston Villa.

El objetivo que tiene Scaloni es poder probar a quienes todavía no poseen la garantía de que formarán parte de la cita mundialista que se desarrollará, por primera vez en la historia, en tres países, siendo Estados Unidos, México y Canadá los anfitriones.

Ante la ausencia de Dibu, su reemplazante será Gerónimo Rulli. Sin embargo, existe la chance de que en el complemento, Walter Benítez sume minutos para que el cuerpo técnico analice su performance y no solamente se quede con lo demostrado durante los entrenamientos. Por otra parte, hay que destacar que Messi será de la partida.

Gerónimo Rulli será titular. (Getty Images)

La posible formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Publicidad

Publicidad

ver también CR7 cae en la trampa solo para lanzarle un dardo a Messi

ver también ¿Qué chances hay de que Argentina y Francia jueguen un amistoso antes del Mundial 2026?

El cronograma de la Selección Argentina

Este jueves 13 de noviembre, será el último día en que la Selección Argentina tenga un entrenamiento, ya que luego del almuerzo viajarán con rumbo hacia Luanda, la capital de Angola, para que el viernes se lleve a cabo el amistoso.

DATOS CLAVES