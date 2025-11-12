Es tendencia:
Selección Argentina

Scaloni definió al reemplazante de Dibu Martínez: con Messi incluido, la formación que piensa para Angola vs. Argentina

Aún no está confirmada la formación en su totalidad, pero Lionel Scaloni ya deja ver diferentes partes del equipo.

Por Julián Mazzara

El seleccionado argentino trabaja pensando en el amistoso ante Angola.
© Prensa AFAEl seleccionado argentino trabaja pensando en el amistoso ante Angola.

Este viernes 14 de noviembre, a las 13:00 (horario de Argentina), la Selección Argentina tendrá que afrontar el último partido amistoso del año, donde le tocará visitar a su par de Angola, en la capital de dicho país, Luanda. Para este juego, Lionel Scaloni no cuenta con el Dibu Martínez, pero sí con Lionel Messi.

Ya había avisado el entrenador de la Albiceleste que varios futbolistas que tienen su boleto asegurado en el Mundial 2026 no iban a formar parte de esta citación, y uno de ellos era el arquero marplatense que milita en las filas de Aston Villa.

El objetivo que tiene Scaloni es poder probar a quienes todavía no poseen la garantía de que formarán parte de la cita mundialista que se desarrollará, por primera vez en la historia, en tres países, siendo Estados Unidos, México y Canadá los anfitriones.

Ante la ausencia de Dibu, su reemplazante será Gerónimo Rulli. Sin embargo, existe la chance de que en el complemento, Walter Benítez sume minutos para que el cuerpo técnico analice su performance y no solamente se quede con lo demostrado durante los entrenamientos. Por otra parte, hay que destacar que Messi será de la partida.

Gerónimo Rulli será titular. (Getty Images)

La posible formación de la Selección Argentina vs. Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

El cronograma de la Selección Argentina

Este jueves 13 de noviembre, será el último día en que la Selección Argentina tenga un entrenamiento, ya que luego del almuerzo viajarán con rumbo hacia Luanda, la capital de Angola, para que el viernes se lleve a cabo el amistoso.

DATOS CLAVES

  • La Selección Argentina jugará un amistoso contra Angola, en Luanda, el 14 de noviembre a las 13:00.
  • Lionel Scaloni no citó a Dibu Martínez, pero sí contará con la presencia de Lionel Messi.
  • El arquero titular será Gerónimo Rulli, y habrá chances para Walter Benítez.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

