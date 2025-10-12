Calientan la Finalissima: en España exponen que Argentina le tiene “pánico” a su Selección

La Selección de España venció a Georgia 2 a 0 en Elche con tantos de Yéremy Pino y Mikel Oyarzabal y de esa manera, con 9 unidades, se sigue afianzando en la cima del Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con lo cual, si derrota este martes 14 a Bulgaria en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, prácticamente sacará su pasaje para el certamen que se llevará a cabo en Norteamérica el año que viene, pues mantiene una diferencia de 3 puntos con su escolta Turquía y una diferencia de gol de +11 (de todas maneras, restan las últimas dos jornadas en noviembre).

Con este escenario favorable, en España empiezan a ver con algo más de claridad la Finalissima (el enfrentamiento que cruza al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa) por la que la AFA, la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), la Conmebol y la UEFA, desde hace meses están conversando para encontrarle un lugar entre el 23 y el 31 de marzo próximo (siempre que la Roja no deba participar del Repechaje).

En ese contexto, el diario Marca publicó este domingo un artículo que en la home del sitio se titula como ”Pánico mundial a España”, y que dentro en el cuerpo del texto mencionan a Argentina como uno de los rivales que mostró públicamente su respeto hacia los dirigidos por Luis de La Fuente.

”Algo tiene esta selección. No se puede negar y lo mejor es que los rivales se rinden ante las exhibiciones de buen juego y efectividad que da partido tras partido. Lo dicen los números y las sensaciones y los que se ponen enfrente lo reconocen y se rinden a la evidencia que supone ese camino que se inició en Rotterdam en 2023 y, que salvó el tropezón en la tanda de penaltis de Múnich del pasado junio, no parece tener fin”, apunta el medio citado.

Y puntualmente con la Albiceleste, tras citar comentarios del seleccionador y arquero de Georgia post partido, exhibió: ”Otro que también ha hablado sobre España y su fútbol es Lionel Scaloni, actual campeón del mundo con Argentina: “La verdad es que están haciendo un trabajo increíble con Luis. Todos saben la relación que tengo con él, es un amigo. España es de las mejores selecciones del mundo. Está muy bien. Juega el fútbol que al hincha le gusta, que a toda España le gusta”.

España también sumó para seguir líder del Ranking FIFA

El triunfo 2 a 0 sobre Georgia, le permitió a España sumar una puntuación relevante para sostenerse en la cima del Ranking FIFA, al cual subió en septiembre pasado, luego de que Argentina cayera en la última jornada de las Eliminatorias Conmebol con Ecuador.

