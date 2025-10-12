La Selección Argentina sigue camino hacia su único objetivo que es el título en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. No obstante, cada batalla que pasa va dejando soldados en el camino. Ya pasó con Álvaro Montoro en los Octavos de Final contra Nigeria (lamentablemente por una fractura de clavícula) y ahora repitió en los Cuartos vs. México, en este caso por sanción, con una de sus principales figuras.

Se trata de Maher Carrizo, delantero de Vélez Sarsfield, que fue clave para encaminar el triunfo ante el elenco azteca (además ya había anotado dos ante Nigeria), aprovechando un rebote que dio dentro del área el arquero Emmanuel Ochoa tras un remate potente de Valentino Acuña, cuando apenas se jugaban 9 minutos del primer tiempo.

Resulta que el santiagueño, cuando iban 17 minutos de la segunda parte, momento en el que las tarjetas amarillas volaban para todos lados producto del juego brusco que tuvo lugar a lo largo del encuentro, fue a disputar una pelota con el defensor César Garza al borde del área defendida por la Selección de México.

Fue en ese momento en el que, a pesar de ser un quite totalmente limpio por parte de Maher Carrizo, el árbitro marroquí Jalal Jayed no solo que le sancionó infracción -totalmente inexistente- sino que lo amonestó, causándole así un daño importante a la planificación de Diego Placente, dado que el futbolista en cuestión deberá cumplir una fecha de suspensión.

Es decir, Argentina pierde a uno de sus atacantes más destacados para el duelo con Colombia por la Semifinal del Mundial Sub 20 (a llevarse a cabo el miércoles 15 de octubre), por haber visto ante México su segunda tarjeta amarilla en lo que va del certamen. Por cierto, la anterior fue el pasado miércoles primero de octubre contra Australia por la segunda fecha de la Fase de Grupos.

En ese mismo sentido, vale mencionar que Carrizo podrá volver a estar a disposición del cuerpo técnico encabezado por Placente para la Final (domingo 19 de octubre) o para el partido que definirá el Tercer y Cuarto puesto (sábado 18) de la competencia.

Colombia, también por cúmulo de amarillas, perdió a su principal figura para el partido con Argentina

Caso similar al de Maher Carrizo le sucedió a Colombia en su encuentro ante España por los Cuartos de Final del Mundial Sub 20 de Chile 2025. Su centroatacante Néiser Villarreal, goleador del campeonato con 5 goles (tres de ellos en el enfrentamiento con la Roja) vio la tarjeta amarilla y, como ya había sido amonestado vs. Sudáfrica, se ausentará ante Argentina.

