Dónde juega la Selección Argentina vs. Angola por el amistoso internacional

Los de Lionel Scaloni disputarán un solo encuentro en esta Fecha FIFA, que es la última de 2025. El mismo será en África.

Por Lautaro Toschi

Rodrigo De Paul
© @ArgentinaRodrigo De Paul

La Selección Argentina enfrentará este viernes, a partir de las 13 horas a Angola en el marco de un amistoso internacional. Será el único encuentro de los dirigidos por Lionel Scaloni, que contarán con la presencia de muchos de los campeones del mundo, entre ellos estará Lionel Messi, y también algunas caras nuevas, que empiezan a ser considerados para el Mundial 2026.

La probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Angola

Para medirse ante Angola en este amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre, Scaloni irá con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

¿En qué ciudad juega la Selección Argentina vs. Angola?

La Selección Argentina disputará su partido ante la Selección de Angola en el marco del amistoso internacional de esta Fecha FIFA en la ciudad de Luanda, que es la capital del país africano. La misma da a la costa del Océano Atlántico y tiene una población estimada de 5,2 millones de habitantes.

¿En qué estadio juega Argentina vs. Angola?

Argentina visitará a Angola en el Estadio 11 de Noviembre, ubicado en la ciudad de Luanda. El mismo fue inaugurado el 27 de diciembre de 2009, en la antesala de lo que fue la Copa Africana de Naciones del año 2010, que se celebró en dicho país. El 11 de Noviembre tiene capacidad para unos 48 mil espectadores.

Lionel Scaloni reveló en qué puestos piensan para Valentín Barco en la Selección Argentina: “Está pronto para dar una mano”

Lionel Scaloni reveló en qué puestos piensan para Valentín Barco en la Selección Argentina: “Está pronto para dar una mano”

El Estadio 11 de Noviembre de la ciudad de Luanda. (Foto: Getty).

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Argentina?

El amistoso internacional ante Angola marcará el cierre del año futbolístico para la Selección Argentina, ya que en esta Fecha FIFA únicamente jugará un solo partido ya que no llegó a ningún acuerdo para disputar un segundo. Por lo que la Albiceleste recién volverá a competir en el mes de marzo de 2026, cuando falten apenas tres meses para el inicio del próximo Mundial, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

DATOS CLAVE

lautaro toschi
Lautaro Toschi

jpasman
toti pasman

"Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

