Lionel Scaloni reveló en qué puestos piensan para Valentín Barco en la Selección Argentina: “Está pronto para dar una mano”

La Selección Argentina disputará este viernes su último compromiso del año. Los comandados por Lionel Scaloni jugarán un partido amistoso ante su par de Angola en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, capital del país africano. Será la única presentación de la Albiceleste en esta Fecha FIFA.

Los campeones del mundo ya tienen la clasificación asegurada para el Mundial 2026, por lo que cada amistoso hacia la cita tiene un valor importante, sobre todo para los jugadores que no tienen un lugar firme en el equipo. Los minutos en cancha serán cruciales para intentar ganarse un puesto en la lista.

Entre los futbolistas que ganaron una oportunidad de cara al amistoso ante Angola se encuentra Valentín Barco, de enorme actualidad en la Ligue 1. El surgido de Boca Juniors se convirtió en una de las figuras de Racing de Estrasburgo, dónde ganó continuidad y demuestra todos los fines de semana su capacidad.

Una de sus grandes ventajas para intentar estar en el Mundial 2026 recae en su versatilidad sobre el campo, ya que puede actuar en diferentes puestos a pesar de haberse iniciado como lateral izquierdo en el Xeneize. En ese contexto, Scaloni compartió para qué zonas lo piensa el cuerpo técnico.

“Valentín puede jugar en diferentes posiciones. Nosotros en los entrenamientos lo hemos puesto de lateral y en el medio”, señaló el entrenador campeón del mundo en la conferencia de prensa de este jueves en Alicante, antes del viaje del equipo a Angola.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Foto: @Argentina)

“Será en base a lo que veamos en el partido si tiene que entrar. Lo importante es que está jugando, que está siendo importante en su equipo. A partir de ahí veremos en dónde se lo necesita, pero está pronto para dar una mano”, completó el de Pujato.

La posible formación de Argentina ante Angola

Scaloni irá con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Los convocados de la Selección Argentina para este partido

Arqueros: Gerónimo Rulli, Walter Benítez.

Defensores: Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Lisandro Martínez, Kevin Mac Allister.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz, Emiliano Buendía

Delanteros: Lionel Messi, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Joaquín Panichelli.

