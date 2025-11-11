Se confirmó el rival de la Selección Argentina en los 16avos de final del Mundial Sub 17

El sueño continúa latente para los juveniles que lidera Diego Placente, donde la Selección Argentina Sub 17 disputará los 16avos de final del Mundial de Qatar. Tras llevar a cabo una excelente fase de grupos, donde derrotó a Bélgica, Túnez y Fiji, clasificó como uno de los mejores primeros y ya tiene confirmado a su próximo rival.

Si bien resta confirmar el estadio en donde se medirán, la Albiceleste tendrá que disputar la siguiente instancia de la competencia frente a su par de México, que accedió como el octavo mejor tercero y gracias al Fair Play.

Los comandados por Carlos Cariño igualaron en las unidades conseguidas (3), diferencia de goles, como así también tantos a favor y en contra con Arabia Saudita, por lo que desde FIFA, según establece el reglamento, para desempatar se guiaron por la cantidad de tarjetas amarillas y rojas de ambos seleccionados.

Debido a que los saudíes sufrieron dos expulsiones, mientras que los aztecas no tuvieron ningún futbolista con tarjeta roja, lograron el pasaje hacia la siguiente ronda y habrá un cruce histórico, principalmente por lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años con los seleccionados absolutos.

En los octavos de final, el ganador del duelo entre argentinos y mexicanos se medirá frente a quien resulte vencedor de Bélgica – Portugal, que también protagonizarán un cruce vibrante.

Martínez celebra su gol junto al arquero Centurión.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo son los cruces de los 16avos del Mundial de Qatar Sub 17?

Argentina-México

Portugal-Bélgica

Suiza-Corea del Norte

Irlanda-Uganda

Estados Unidos-Marruecos

Zambia-Mali

Brasil-Canadá

Francia-Burkina Faso

Italia-Uzbekistán

Corea del Sur-Inglaterra

Venezuela-Paraguay

Japón-Colombia

Austria-República Checa

Croacia-Túnez

Senegal-Egipto

Alemania-Sudáfrica

FIFA aclaró el reglamento en cuanto a los cruces

Tras confirmarse los cruces de 16avos de final, desde FIFA realizaron una aclaración con respecto al reglamento, ya que los seleccionados que compartieron grupo no podrán enfrentarse entre sí, al menos en esta instancia.

“Si, según los emparejamientos anteriores, dos equipos del mismo grupo se enfrentaran en dieciseisavos de final (P73-P84), el equipo que haya terminado como ganador del grupo jugará en su lugar contra el siguiente equipo posible de entre los segundos clasificados o terceros clasificados.

Publicidad

Publicidad

Por ejemplo, si el ganador del grupo clasificado en primer lugar del ranking y el tercero de grupo con la octava plaza en el ranking pertenecen al mismo grupo, el ganador del grupo clasificado en primer lugar se enfrentará al séptimo mejor tercero según el ranking en lugar de al octavo tercer clasificado según el ranking, y el ganador del grupo clasificado en segundo lugar del ranking se enfrentará al tercero de grupo en el octavo lugar del ranking en vez de al séptimo mejor tercero según el ranking. Y así sucesivamente”.

Tabla de posiciones del Mundial de Qatar Sub 17