El audio de Gastón Edul, la caída de la señal y más: los mejores memes del amistoso de Argentina en Angola

Los problemas de la transmisión fueron el principal divertimento de los fanáticos en las redes sociales.

Por Germán Celsan

Los mejores memes del triunfo argentino en Angola
La Selección Argentina disputó su único partido de la Fecha FIFA de noviembre en Luanda contra Angola; los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron, pero sin deslumbrar. Fue victoria por 2-0, con goles de Lautaro Martínez y Messi, para un seleccionado albiceleste que jugó a media máquina y tuvo varias ausencias.

En cualquier caso, el partido fue poco atractivo, y lo que más llamó la atención a quienes vieron el encuentro fue la cantidad de problemas en la transmisión oficial. Tanto con la caída de la señal como con el audio de los comentarios de Gastón Edul desde la capital angoleña.

Los mejores memes de la victoria de Argentina vs. Angola

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
El de este viernes fue el último partido de la Selección Argentina en el 2025, y recién volverá a reunirse para disputar los partidos correspondientes a la Fecha FIFA de Marzo del 2026, donde podría jugar la Finalissima vs. España.

