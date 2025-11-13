Es tendencia:
Lionel Messi y un nuevo guiño al fútbol español tras su visita a Barcelona

Leo expresó su agradecimiento al público presente en el estadio del Elche para el entrenamiento de la Selección Argentina.

Por Germán Carrara

Crédito: @LionelMessi. Lionel Messi admitió su emoción por el cariño que recibió en el estadio del Elche durante el entrenamiento de la Selección Argentina.
Lionel Messi volvió a utilizar sus cuentas de redes sociales para hacer público su sentimiento al visitar un estadio del fútbol español. El pasado lunes lo hizo luego de su paso secreto por el Camp Nou en la medianoche del domingo y ahora repitió tras el entrenamiento de la Selección Argentina en el Estadio Martínez Valero del Club Elche.

”Hacía tiempo que no venía por acá y, la verdad, el cariño que me mostraron siempre en cada lugar al que fui todavía me emociona”, escribió Leo para acompañar una serie de fotografías que le tomaron durante la sesión que dirigió Lionel Scaloni en la previa del compromiso con Angola en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda.

Asimismo, Lionel Messi extendió su agradecimiento a los presentes en el inmueble ilicitano, realizando una mención especial a la gran comunidad argentina que vive tanto en Elche como en zonas aledañas: ”Muchas gracias a todos los que vinieron hoy, había muchísimos argentinos también!!! Siempre es un gusto volver a verlos!!!”.

De esta manera, el actual capitán del Inter Miami y de la Selección Argentina demuestra cuánto lo moviliza recorrer diferentes sitios y canchas de España, en donde dejó una huella imborrable con su paso durante 17 temporadas ininterrumpidas con la camiseta del Fútbol Club Barcelona.

La publicación de Lionel Messi tras el entrenamiento de la Selección Argentina en Elche.

Leo Messi vuelve a Miami luego del amistoso en África

Lionel Messi (y Rodrigo De Paul) desconectará con la Selección Argentina tras el amistoso de este viernes 14 de noviembre con Angola en Luanda para enchufarse en las semifinales de la Conferencia Este de los Play Off de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

El gran gesto del Club Elche con la Selección Argentina y Lionel Messi

El gran gesto del Club Elche con la Selección Argentina y Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Christian Bragarnik en el Estadio del Elche tras el entrenamiento de la Selección Argentina

El encuentro de Lionel Messi con Christian Bragarnik en el Estadio del Elche tras el entrenamiento de la Selección Argentina

El Inter Miami, luego de eliminar al Nashville, se medirá al Cincinnati el domingo 23 de noviembre en el TQL Stadium de la ciudad de Ohio. El ganador de este cruce se verá las caras con el que gane del choque entre Philadelphia Union y New York City FC.

En síntesis

  • Lionel Messi visitó un estadio de fútbol español, el Martínez Valero del Club Elche.
  • El futbolista Lionel Messi agradeció el cariño de los aficionados en España vía redes sociales.
  • Lionel Messi jugará con Inter Miami las semifinales de la Conferencia Este el 23 de noviembre.
