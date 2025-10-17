El jugador que Scaloni quiere llevar al Mundial de 2026 y podría volver a la Selección Argentina en noviembre: “Está cerca”

Tras completar la Fecha FIFA con victorias ante Venezuela y Puerto Rico, Lionel Scaloni ya tendría definida buena parte de la lista de futbolistas con la que desea disputar el Mundial de 2026, de no mediar imprevistos, y sus dudas se limitarían a solo tres de los 26 cupos que tendría disponibles la Selección Argentina.

A la evaluación de si Walter Benítez merece el lugar como tercer arquero o si es oportuno buscar otra alternativa y a la necesidad de sumar un mediocampista central por fuera de los campeones del mundo que han seguido siendo parte del proceso, para lo que ya ha evaluado a Alan Varela y Aníbal Moreno; se suma su decisión de esperar por la evolución de Lisandro Martínez para respetarle su lugar en la defensa, a riesgo de tener que buscarle un reemplazo si este no se recupera en buena forma de la lesión de ligamentos que sufrió el pasado 3 de febrero.

La última Fecha FIFA del año, en la que Argentina tiene confirmado un amistoso en África ante Angola y está buscando otro rival luego que se cayera un segundo partido en India, podría darle al DT la oportunidad de volver a contar con el jugador de Manchester United en la convocatoria, porque según confirmó este viernes Ruben Amorim está próximo a poder hacer su regreso a los terrenos de juego.

Si bien el entrenador de los Red Devils descartó la presencia de Lisandro Martínez este domingo en su visita a Liverpool por la octava fecha de la Premier League, aseguró en conferencia de prensa que su regreso “está cerca” por lo que podría darse la semana siguiente cuando el equipo reciba al Brighton en Old Trafford.

Licha Martínez entrena mentalizado en su regreso tras ocho meses inactivo (UF en X).

¿Cuál fue el último partido de Lisandro Martínez en la Selección Argentina?

El defensor de Manchester United no defiende la camiseta de la Selección Argentina con la que se coronó campeón mundial en Qatar desde la doble fecha de Eliminatorias de octubre del año pasado, en el partido que terminó con triunfo 6-0 sobre Bolivia en el Estadio Monumental.

En ese encuentro, la dupla de defensores centrales titulares la integraron Nicolás Otamendi y Cuti Romero, pero Licha ingresó en el complemento en reemplazo del jugador de Benfica.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

La Selección Argentina tiene confirmado un partido amistoso ante Angola para la Fecha FIFA de noviembre, que se desarrollará del 10 al 18 de noviembre. El mismo tendrá lugar en el Estadio 11 de noviembre de Luanda, pero todavía no se definió día ni horario. Mientras tanto, se está buscando dar con un segundo rival, también en África, que según avanzó el periodista Gastón Edul en TyC Sports podría ser Marruecos.