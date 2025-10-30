Confirman la fecha de regreso de Lisandro Martínez tras la rotura de ligamentos cruzados

El anuncio que había hecho Ruben Amorim semanas atrás está próximo a cumplirse y representa muy buenas noticias no solo para Manchester United sino también para la Selección Argentina a siete meses de la disputa del Mundial 2026 en que los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán revalidar el título conquistado en Qatar.

Lisandro Martínez, quien el pasado 3 de febrero sufrió una lesión de ligamentos cruzados en un partido contra Crystal Palace, se incorporó por primera vez este jueves a los entrenamientos a la par del grupo, luego de hacerlo durante varias semanas de manera personalizada en el tramo final de su rehabilitación.

Con motivo de esos buenos avances en la recuperación del defensor, el periodista Fabrizio Romano confirmó desde su cuenta de X que su regreso a jugar oficialmente para Manchester United tendrá lugar durante noviembre, aunque sin especificar un partido ni semana concreta.

La fecha podría coincidir con la de cierre de una nueva lista de convocados para la Selección Argentina por Lionel Scaloni, con vistas al único partido que disputará el equipo en Fecha FIFA, ante Angola el viernes 14 en Luanda. Si bien es improbable que Licha sume minutos, para el DT sería bueno contar con él durante los trabajos que se realizarán en España, donde se instalará el campamento de La Albiceleste.

En lo que respecta a su club, Lisandro Martínez encontrará a un Manchester United en su mejor momento desde que asumió Ruben Amorim como entrenador, gracias a la inédita racha de tres victorias consecutivas que lo llevó a alcanzar la sexta posición de la Premier League.

El Mundial como gran objetivo

Aunque dio muchas ventajas en los últimos años a causa de las lesiones, Lisandro Martínez sabe que Lionel Scaloni tiene reservado un lugar para él en la convocatoria para disputar el Mundial de 2026 siempre que vea que realmente se recuperó favorablemente de la rotura de ligamentos y que puede recuperar rápido el nivel futbolístico que lo llevó a ser parte del plantel campeón del mundo en Qatar.

¿Cuál fue el último partido de Lisandro Martínez en la Selección?

El defensor de Manchester United no defiende la camiseta de la Selección Argentina con la que se coronó campeón mundial en Qatar desde la doble fecha de Eliminatorias de octubre del año pasado, en el partido que terminó con triunfo 6-0 sobre Bolivia en el Estadio Monumental.

En ese encuentro, la dupla de defensores centrales titulares la integraron Nicolás Otamendi y Cuti Romero, pero Licha ingresó en el complemento en reemplazo del jugador de Benfica.

Datos clave