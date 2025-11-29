Es tendencia:
Ruben Amorim se refirió al dilatado regreso de Lisandro Martínez en Manchester United: “Necesitamos administrar”

Pasado un mes ya desde que volvió a entrenarse a la par del grupo, el defensor argentino sigue sin sumar minutos oficiales en la temporada.

Por Juan Ignacio Portiglia

El defensor todavía no sumó minutos en la temporada.

Después de recibir el alta médica en Manchester United e incluso de entrenarse con la Selección Argentina durante la más reciente Fecha FIFA, Lisandro Martínez todavía no ha tenido la oportunidad de sumar minutos de fútbol oficiales en lo que va de la temporada.

Su reaparición con los Red Devils, que el propio Ruben Amorim había adelantado podía darse a inicios de noviembre, ha continuado dilatándose más allá de su presencia en el banco de suplentes para el duelo ante Everton del pasado lunes en Old Trafford.

En la conferencia de prensa que el entrenador portugués concedió este sábado, previo a la visita de este domingo al Crystal Palace por la decimotercera fecha de la Premier League, fue consultado precisamente por esa decisión de no dar minutos todavía al defensor argentino, lo que generó dudas sobre si realmente estaba cien por ciento recuperado.

“Si Lisandro está en el banco, significa que está listo”, manifestó haciendo referencia al partido ante Everton para despejar cualquier duda sobre su condición física. Y explicó: “Por supuesto que necesitamos administrar sus minutos, pero si está en el banco, está listo”.

Los futbolistas que si están descartados para la visita de este domingo al Crystal Palace, desde las 9.00 en hora de Argentina, son Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Harry Maguire. Manchester United todavía no dio a conocer la lista de futbolistas convocados para el encuentro, pero se espera que Licha vuelva a ocupar un lugar en el banco de suplentes con la posibilidad de sumar sus primeros minutos en la temporada.

¿Qué lesión sufrió Lisandro Martínez?

En febrero, Lisandro Martínez sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha enfrentando precisamente al Crystal Palace, rival ante el que podría tener lugar su regreso este domingo después de nueve meses de inactividad.

La vuelta del defensor a entrenar a la par del grupo en Manchester United ya había tenido lugar a finales de octubre, pero ya pasó un mes desde entonces y su vuelta a los terrenos de juego continuó dilatándose.

En síntesis

  • Lisandro Martínez aún no suma minutos oficiales en la temporada a pesar de tener el alta médica.
  • El regreso de Lisandro Martínez podría ser ante Crystal Palace tras nueve meses de inactividad por lesión.
  • El entrenador portugués Ruben Amorim confirmó que si Lisandro Martínez está en el banco, está listo para jugar.
