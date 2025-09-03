Las cuentas son claras. Lionel Messi jugará su último partido por Eliminatorias en la Argentina este jueves 4 de septiembre, cuando la Selección reciba en el Estadio de River a Venezuela por la jornada 17. Es que ya después no se vislumbran partidos confirmados en el país antes de la Copa del Mundo del 2026 y en caso de surgir serían de carácter amistoso.

Además, si bien ni FIFA ni Conmebol se proclamaron al respecto, lo más probable es que la Albiceleste, así como Paraguay y Uruguay, no deban disputar ningún torneo clasificatorio para el Mundial 2030, puesto que serán parte de los anfitriones -en la primera fase- junto a España, Marruecos y Portugal. Por lo tanto, a día de hoy, Argentina, tras esta Fecha FIFA de septiembre, volvería a jugar un partido por Eliminatorias recién en 2031 (para ese entonces el rosarino tendrá 44 años).

En efecto, este jueves por la noche en el Estadio Monumental, guste o no, habrá un doloroso clima de despedida para Leo Messi por parte de los hinchas. Pero encima, no solo que podría ser el último encuentro oficial en el país, sino que está todo dado para que directamente sea su despedida de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, conforme a TyC Sports.

¿Por qué motivo? Resulta que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tiene contemplado prescindir de la Pulga para el viaje a Guayaquil, en donde Argentina chocará el martes 9 con Ecuador por la fecha 18. Es que a Messi se le aproximan encuentros de alto voltaje con el Inter Miami de Javier Mascherano y precisa llegar entero.

En resumidas cuentas, a las Garzas le esperan 9 compromisos en 35 días (es decir, un partido cada 3 o 4 días). Y la realidad es que el último tiempo Leo acarreó varios contratiempos musculares debido a su calendario tan ajetreado entre su club y el combinado nacional, por lo que todas las partes entienden que no le vendría nada mal eludir el traslado a territorio ecuatoriano y desembarcar directamente en La Florida luego del cruce con la Vinotinto.

Leo Messi piensa en el objetivo del Inter Miami para el cierre del 2025

Al Inter Miami de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, entre otros, le quedan nueve partidos de la Fase Regular de la Conferencia Oeste de la MLS. Con esos encuentros definirá su posición en la tabla y su clasificación a los Play Off, que se jugarán durante noviembre.

Todas las fichas de Las Garzas están puestas en intentar obtener su primer título nacional de su historia, algo que ayudaría a digerir la reciente derrota en la Final de la Leagues Cup con el Seattle Sounders y la eliminación en la Semifinal de la Concachampions.

