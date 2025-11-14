En cinco frases, Lionel Scaloni resumió el amistoso entre Argentina y Angola en África: “Siempre se aprende”

Argentina le ganó 2 a 0 a Angola con goles de Lautaro Martínez y Messi, en el único partido de esta Fecha FIFA de noviembre para la vigente campeona del mundo, y su último partido hasta marzo del 2026. Una apática presentación para cerrar un 2025 que tuvo muchos mejores momentos.

Las dificultades técnicas fueron la tónica que acompañaron la travesía argentina por tierras africanas, y en ese contexto, las declaraciones de Lionel Scaloni fueron compartidas en las cuentas oficiales de la Selección Argentina en redes sociales. Apenas cinco comentarios por parte del entrenador, resumiendo el partido.

“Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola“, inició Scaloni en su comentario postpartido. “Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor“, analizó.

“Intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también“, completó Scaloni en su resumen del encuentro. Y también aprovechó para agradecer el apoyo de los angoleños: “Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron”, declaró.

Tweet placeholder

Finalmente, explicó que la ausencia de Nicolás Otamendi del once inicial fue una medida preventiva: “Preferimos cuidarlo, lo conocemos”, advirtió el entrenador. “Hoy elegimos otros chicos, pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

ver también Messi volvió a anotar en la Selección Argentina: cómo está la carrera por los 1.000 goles contra Cristiano Ronaldo

Tras el amistoso frente a Angola, el combinado comandado por Lionel Scaloni no volverá a tener acción hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026. Por el momento, no tiene programado ningún amistoso. Sin embargo, se llevaría a cabo la Finalissima ante España.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR

En resumen

Argentina le ganó 2-0 a Angola con goles de Lautaro Martínez y Messi en la única Fecha FIFA de noviembre.

le ganó a con goles de y en la única Fecha FIFA de noviembre. Lionel Scaloni calificó el partido contra Angola como una “buena prueba” contra rivales “tan fuertes físicamente”.

calificó el partido contra como una contra rivales “tan fuertes físicamente”. La ausencia de Nicolás Otamendi del once inicial fue una medida preventiva del entrenador Lionel Scaloni.

Publicidad