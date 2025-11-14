Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

En cinco frases, Lionel Scaloni resumió el amistoso entre Argentina y Angola en África: “Siempre se aprende”

El entrenador argentino fue bastante reservado con sus palabras luego del amistoso en Luanda.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Scaloni y sus declaraciones luego del amistoso de Argentina vs. Angola
© GettyLionel Scaloni y sus declaraciones luego del amistoso de Argentina vs. Angola

Argentina le ganó 2 a 0 a Angola con goles de Lautaro Martínez y Messi, en el único partido de esta Fecha FIFA de noviembre para la vigente campeona del mundo, y su último partido hasta marzo del 2026. Una apática presentación para cerrar un 2025 que tuvo muchos mejores momentos.

Las dificultades técnicas fueron la tónica que acompañaron la travesía argentina por tierras africanas, y en ese contexto, las declaraciones de Lionel Scaloni fueron compartidas en las cuentas oficiales de la Selección Argentina en redes sociales. Apenas cinco comentarios por parte del entrenador, resumiendo el partido.

Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola“, inició Scaloni en su comentario postpartido. “Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor“, analizó.

Intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también“, completó Scaloni en su resumen del encuentro. Y también aprovechó para agradecer el apoyo de los angoleños: “Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron”, declaró.

Tweet placeholder

Finalmente, explicó que la ausencia de Nicolás Otamendi del once inicial fue una medida preventiva: “Preferimos cuidarlo, lo conocemos”, advirtió el entrenador. “Hoy elegimos otros chicos, pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Messi volvió a anotar en la Selección Argentina: cómo está la carrera por los 1.000 goles contra Cristiano Ronaldo

ver también

Messi volvió a anotar en la Selección Argentina: cómo está la carrera por los 1.000 goles contra Cristiano Ronaldo

Tras el amistoso frente a Angola, el combinado comandado por Lionel Scaloni no volverá a tener acción hasta la Fecha FIFA de marzo de 2026. Por el momento, no tiene programado ningún amistoso. Sin embargo, se llevaría a cabo la Finalissima ante España.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

  • SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13:00 horas – Washington DC, Estados Unidos
  • Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*
  • Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
  • Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*
    *AMISTOSOS A CONFIRMAR

En resumen

  • Argentina le ganó 2-0 a Angola con goles de Lautaro Martínez y Messi en la única Fecha FIFA de noviembre.
  • Lionel Scaloni calificó el partido contra Angola como una “buena prueba” contra rivales “tan fuertes físicamente”.
  • La ausencia de Nicolás Otamendi del once inicial fue una medida preventiva del entrenador Lionel Scaloni.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
La curiosa decisión de Lionel Scaloni con Valentín Barco en la Selección Argentina
Selección Argentina

La curiosa decisión de Lionel Scaloni con Valentín Barco en la Selección Argentina

Steve Nielsen explicó por qué Colapinto demora en cada parada de boxes: "Han sido poco fiables"
FÓRMULA 1

Steve Nielsen explicó por qué Colapinto demora en cada parada de boxes: "Han sido poco fiables"

Otra fecha FIFA desaprovechada para la Selección Argentina: 5 prácticas y un amistoso no Angola no alcanzan
Opinión

Otra fecha FIFA desaprovechada para la Selección Argentina: 5 prácticas y un amistoso no Angola no alcanzan

El mensaje de De Paul a los jugadores que pelean por estar en el Mundial 2026
Selección Argentina

El mensaje de De Paul a los jugadores que pelean por estar en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo