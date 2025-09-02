En el último partido de Messi en Argentina por Eliminatorias, así formaría la Selección ante Venezuela

Se viene un jueves a pura emoción para la Selección Argentina. Lionel Messi confirmó que disputará su último partido por Eliminatorias Sudamericanas en condición de local y se espera un lleno total en el Estadio Monumental para homenajear a la Pulga. Desde las 20.30 horas, los de Lionel Scaloni se medirán ante Venezuela y si bien podría parecer un partido menor ya que la Albiceleste está clasificada a la próxima Copa del Mundo, la realidad es que al entrenador le sirve para consolidar al grupo, su idea y también para realizar algunas pruebas.

¿Cómo formaría la Selección Argentina ante Venezuela?

Si bien resta la confirmación oficial de Lionel Scaloni, el probable once para jugar contra Venezuela es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Alvarez. También existe la posibilidad que Lautaro Martínez se sume al ataque junto a Julián y que Messi juegue en lugar de Thiago Almada.

Lionel Messi jugará su último partido por Eliminatorias en Argentina. (Foto: Getty).

¿Qué pruebas podría realizar Scaloni?

Este tipo de partidos sirven para que el entrenador pueda trabajar con algunos jugadores que no conoce en profundidad ya que son sus primeras convocatorias. En la última nómina aparecieron jugadores como Julio Soler, Nico Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, a quienes ya conoce, pero también José Manuel López -primera convocatoria- y son oportunidades importantes para poder transmitirle qué pretende de ellos, que se incorporen a un grupo consolidado y también que le den respuestas dentro de la cancha en caso de ser necesario.

¿Cómo siguen las Eliminatorias para la Selección Argentina?

La Selección Argentina sacó su boleto al Mundial 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, desde hace tiempo. El próximo jueves se medirá ante Venezuela en el Estadio Monumental y el martes 9 de septiembre será el turno de visitar a Ecuador en Guayaquil por la última jornada de las clasificatorias.

Cabe destacar que la Vinotinto actualmente se encuentra en puesto de repechaje y sueña con disputar su primer Mundial, para eso necesita sumar en la última doble fecha y esperar que Bolivia saque menos puntos. Por otro lado, Ecuador ya tiene asegurada su participación en la Copa del Mundo 2026.

