La preocupación de Sergio Goycochea por Dibu Martínez de cara al Mundial: ”Me da miedo…”

Emiliano Martínez finalmente se quedará en el Aston Villa. Luego de varias semanas en las que se lo vinculó con el Manchester United (que le estuvo buscando un reemplazante a André Onana hasta último momento), en Old Trafford, finalmente, se inclinaron por apostar por Senne Lammens, arquero belga de 23 años procedente del Royal Antwerp.

Incluso, le surgió, sobre el cierre del mercado, un ofrecimiento del Galatasaray. Pero el marplatense la declinó, puntualmente porque prefirió quedarse en la Premier League antes que saltar a la Superliga de Turquía, un torneo de un nivel menor al inglés, algo que en cierto punto le podría haber repercutido en su rendimiento, justo en la temporada que desembocará en la Copa del Mundo del 2026.

Al respecto de lo que fueron estos idas y vueltas, el que opinó fue Sergio Goycochea, en su programa DSelección, que se emite por la señal de radio DSports. Allí, el legendario arquero de la Selección Argentina desde junio de 1987 hasta la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, se explayó a raíz de este asunto.

”Estamos hablando de un arquero de gran personalidad y no sabemos si algún entrenador de turno de esos equipos grandes dice ‘yo no quiero, no es mi perfil’. Lo deportivo no tiene discusión. Pero cuando vas a poner 80 palos, lo piensan en forma integral y a algunos les gustará, y dirán ‘dame a este tipo que lo quiero así en el vestuario, ganador, extrovertido, que lo manifiesta’ y por ahí hay otro perfil de entrenador que no le gusta”, señaló el Goyco.

Asimismo, el ex River, Vélez, Racing y Newell’s, planteó que el pase frustrado al Manchester United puede llegar a ser un factor que lo afecte anímicamente al Dibu Martínez: ”No es la situación ideal para estar viviendo a 10 meses del Mundial”.

Y completó: ”Está súper comprobado. Su aparición, su camino recorrido, dicho por él mismo, su fortaleza mental y el acompañamiento profesional que ha tenido, está todo bueno… Es un tipo de mucha personalidad y toda esa cuestión que pone a favor en un montón de situaciones que marcan la diferencia hay que ver cómo le pega en este momento, eso es lo único que me da miedo”.

Emiliano Martínez seguirá en el Aston Villa de Unai Emery, en donde, en esta temporada, además de las competencias locales como la Premier League, FA Cup y EFL Cup, disputará la Europa League.

