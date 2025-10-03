En un descuido, Alessandro Del Piero filtró las camisetas de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Cada ve falta menos para el inicio del Mundial 2026, en el cual la Selección Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. En esta oportunidad serán 48 las selecciones participantes y las marcas que las visten a cada una de ellas están trabajando en diseños nuevos para que se estrenen en la Copa del Mundo. Si bien en las últimas semanas hubo algunas filtraciones de modelos de casacas, este viernes pareciera que se dio la confirmación de varias y fue de la manera menos esperada.

El sitio especializado Footy Headlines confirmó el descuido de Alessandro Del Piero en su cuenta de Instagram, donde mostró muchas de las confeccionadas por la marca Adidas, la que viste hace años a la Selección Argentina. Allí se pudo observar tanto la titular como la suplente de la Albiceleste, de Alemania, México, España, entre otas.

La historia que subió DEl Piero y luego borró.

¿Cómo serían las camisetas de la Selección Argentina para el Mundial 2026?

Según la historia de Alessandro Del Piero se podía ver cómo serán las camisetas de la Selección Argentina para el próximo Mundial. La titular será bastante clásica con tres bastones verticales celestes con una especie de degradé, además los detalles en el cuello y las mangas serán en color negro. Por su parte, la suplente sería azul oscura con el escudo plateado y algunos dibujos en la misma tonalidad como si fuera un fileteado, con el logo de marca de su versión Originals, tal como sucedería en todas las alternativas.

Así sería la camiseta titular de Argentina en el Mundial 2026.

La Selección Argentina quiere revalidar el título

Los dirigidos por Lionel Scaloni quieren hacer historia y ser los primeros bicampeones mundiales con la Selección Argentina. Sin duda, la Albiceleste se mantuvo luego de la conquista en Qatar 2022 y llega al Mundial 2026 -a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá- como uno de los máximos candidatos, pero también hay que tener en cuenta a España, Francia y Brasil.

Argentina jugará dos amistosos en Octubre

La Albiceleste se medirá el próximo 10 de octubre ante Venezuela y el 13 del mismo mes frente a Puerto Rico. Ambos partidos serán en Estados Unidos en el marco de la próxima Fecha FIFA. En esta oportunidad, Lionel Scaloni entregó una lista que cuenta con algunas sorpresas, entre ellas las presencias de Facundo Cambeses en el arco y de Lautaro Rivero entre los defensores.

