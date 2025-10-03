Cuándo juega la Selección Argentina en la fecha FIFA de octubre: rivales, sedes y convocados

La Selección Argentina terminó su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Clasificada como la mejor entre las 10 del continente, el equipo de Lionel Scaloni pondrá primera marcha para los preparativos de cara a la Copa del Mundo sin partidos oficiales en la mira.

Con una serie de amistosos que se disputarán en las venideras fechas FIFA, en la de octubre se jugarán dos compromisos que ya tienen todo listo y confirmado. Primero, se conocieron las sedes de estos amistosos, ya que se disputarán en los Estados Unidos. Luego, los rivales, que en un principio parecía ser México y otro seleccionado americano.

Hace meses se dio de baja el duelo ante el Tri, y se hicieron formales los dos rivales de Argentina: Venezuela y Puerto Rico. Ante los vinotintos se jugará el próximo viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami a las 21:00 de Argentina, y el duelo frente al combinado caribeño será el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago, desde las 20:00 de nuestro país.

ver también La lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico

Los convocados de Lionel Scaloni

Arqueros : Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses. Defensores : Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas : Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Thiago Almada. Delanteros: Giuliano Simeone, Nicolás González, Franco Mastantuono, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026