El jugador que Lionel Scaloni convocó a la Selección Argentina a pesar de estar lesionado por un motivo extrafutbolístico

Este viernes, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar los compromisos de la Fecha FIFA de octubre, en la que se jugarán amistosos contra Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos. Y si bien varios nombres ausentes sorprendieron, también lo hizo uno que formó parte de la elección: Thiago Almada.

La situación de Thiago Almada es bastante particular, puesto que se lesionó justamente en la pasada Fecha FIFA con la Selección Argentina. Thiago jugó 80′ en la victoria 3-0 vs. Venezuela del 6 de septiembre y luego no fue utilizado para el partido final contra Ecuador. En su regreso a Atlético de Madrid, se entrenó diferenciado todo el mes y no jugó ni un sólo partido.

Thiago Almada fue convocado a pesar de haber estado lesionado todo el mes y no haber jugado con el Atleti desde que volvió de la convocatoria pasada. (Getty)

Pero su convocatoria no tiene que ver con una eventual posibilidad de sumar minutos, sino con un tema por fuera de lo futbolístico. “Lo más probable es que no juegue, pero la idea es seguir haciendo grupo“, explicó el periodista Marcos Durán al respecto. “Salvo Foyth y Palacios que son los lesionados más graves, todos los demás tocados van”, agregó.

Con apenas tres Fechas FIFA de aquí al Mundial 2026 -ésta y dos más en 2026-, tiene cierta lógica que Lionel Scaloni quiera mantener una lista similar en sus convocatorias, además de empezar a afianzar el grupo que estará viviendo más de un mes en Estados Unidos, si todo sale bien en la Copa del Mundo.

Malestar en los hinchas del Atlético de Madrid por la convocatoria de Thiago Almada

Así como tiene lógica la postura de Scaloni -y la de Thiago Almada de querer estar-, también es comprensible el enojo en la capital española. Este anuncio causo resquemor en los hinchas del Atleti, ya que Thiago no sólo no jugó, sino que tampoco completó ningún entrenamiento hasta hoy.

Publicidad

Publicidad

El de este viernes fue el primer entrenamiento completo -no diferenciado- del ex Vélez con el resto del plantel del colchonero desde su lesión. Par colmo, no llegará a jugar, a menos que Simeone lo apure para que esté en la lista del domingo en la visita vs. Celta de Vigo, y volverá a la Selección sin disputar minutos con su club entre ambas convocatorias.

Thiago Almada apenas jugó 5 partidos desde su llegada al Atleti y 2 de ellos fueron amistosos de pretemporada. (Getty)

“Almada se lesiona con Argentina el 10 de septiembre, ha estado 23 días lesionado y fuera de las convocatorias del Atleti. Hoy, 3 de octubre, Argentina lo convoca, sin haber jugado ni tan siquiera 1 minuto con el Atleti durante estas semanas. De hecho hoy ha sido su primer entrenamiento completo”, señaló la cuenta de Spidy Atleti en X. “Me parece negligente, y abusivo“, firmó la cuenta especializada en el club rojiblanco, que cuenta con más de 14 mil seguidores.

Publicidad

Publicidad

“Se lesiona Thiago Almada con la Selección, se pierde todos los partidos con el Atleti, y vuelve para jugar con la Selección. Yo de verdad que hay cosas que no entiendo. Aquí deberían imponerse los clubes“, agregó @IvaanBlanco26, otro usuario que supera la barrera de los 14.000 seguidores.

“Almada, que ha jugado 0 minutos y ha tenido 0 convocatorias hasta hoy, a patearse el charco para dos amistosos. Ojalá desapareciesen las selecciones“, apuntó @imanoleg_, a quien siguen casi 17.000 usuarios en X y también enfoca su contenido en el Atlético de Madrid.

“Esto no es serio y el Atleti debería hacer algo. Almada se lesiona con la selección, se pierde un mes entero de partidos con el Atleti y sin haber jugado nada va convocado con Argentina, PARA JUGAR DOS AMISTOSOS. Es vergonzoso“, destacó @Atletiontop, otra cuenta de más de 17 mil seguidores.

Publicidad

Publicidad

La postura de los hinchas del Atlético de Madrid, sumamente clara con la decisión de Scaloni y la convocatoria de Thiago Almada.