Los calendarios cada vez son más exigentes y está claro que los futbolistas lo sufren, especialmente cuando se trata de los amistosos internacionales de selecciones. La Selección Argentina viajó a Estados Unidos para jugar ante Venezuela y Puerto Rico, mientras que la mayoría de los dirigidos por Lionel Scaloni se desempeñan en Europa. Son viajes largos y desgastantes, por tal motivo, uno de los mejores del amistoso del pasado viernes ante la Vinotinto dejó la concentración: se trata de Enzo Fernández.

Según informó el periodista Gastón Edul, Enzo Fernández fue desafectado de la concentración de la Selección Argentina porque necesitaba descansar. Fue una decisión que se tomó en conjunto con el cuerpo técnico. Cabe destacar que el ex River jugó 78 minutos en el triunfo por 1 a 0 ante Venezuela.

Enzo Fernández frente a Venezuela. (Foto: Getty).

Enzo viaja a Argentina y vuelve a Inglaterra

Luego de una corta estadía en Estados Unidos, Enzo Fernández viajará a Argentina para pasar unos días y luego regresará a Londres para sumarse al Chelsea. Cabe recordar que en la Premier League no hay actividad este fin de semana por la fecha FIFA. Los Blues recién jugarán el sábado 18 de octubre ante Nottingham Forest. Los dirigidos por Enzo Maresca iniciaron el torneo doméstico con algunas dudas: con siete partidos jugados sumaron tres triunfos, dos empates y dos derrotas.

¿Cómo sigue la actividad para la Selección Argentina?

Tras superar a Venezuela por la mínima, los de Lionel Scaloni se entrenarán en Miami y recién el próximo martes se verán las caras ante Puerto Rico, también en dicha ciudad del estado de Florida. Cabe recordar que ante los centroamericanos, la Albiceleste iba a jugar el día lunes en Chicago, pero hubo cambio de planes y el encuentro será el martes a las 21 en Miami. Lionel Scaloni ya confirmó que habrá muchos cambios respecto al último partido y se vienen algunos debuts, como los de Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y José Manuel López.

ver también Lo confirmó Scaloni: los 3 jugadores que debutarán en la Selección Argentina en el amistoso ante Puerto Rico