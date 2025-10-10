Gio Lo Celso le dedicó el triunfo de Argentina a Miguel Ángel Russo: “No hay mejor forma de representarlo”

Por el gol de Gio Lo Celso, la Selección Argentina derrotó a su par de Venezuela en un amistoso internacional para seguir preparándose de cara a lo que será el Mundial 2026. Tras anotar el tanto, el mediocampista que surgió de Rosario Central lanzó un beso hacia el cielo, en clara dedicatoria a Miguel Ángel Russo, quien falleció el pasado miércoles.

Russo, muy vinculado al Canalla y que mantenía una gran relación con el actual futbolista de Real Betis, recibió un homenaje a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, pero también en Estados Unidos, donde se desarrolló el partido amistoso. Una vez finalizado el encuentro, el futbolista de 29 años se refirió a la enorme pérdida.

“Estos días fueron muy emotivos por lo de Miguel. Afectó a todo el mundo del fútbol porque dejó un legado muy grande por todas las instituciones que pasó. Era una persona muy querida“, exclamó en diálogo con TyC Sports. Pero luego hizo referencia a una frase del hijo de quien falleció siendo entrenador de Boca: “Como dijo Nacho hoy, no hay mejor forma de representarlo en una cancha de fútbol, como dice él. Dedicarle el triunfo y el gol a él y a toda su familia desde acá”, sentenció.

Giovani Lo Celso celebra su gol ante Venezuela. (Prensa AFA)

La gran competencia que hay dentro de la Selección Argentina

Así como recordó y homenajeó a Miguel Ángel Russo, el mediocampista nacido en Rosario, analizó el presente de la Selección Argentina, donde hay una gran renovación de futbolistas, quienes fueron observados por Lionel Scaloni de cara a una posible convocatoria para la próxima cita mundialista.

“Nadie da una pelota por perdida, lo que caracteriza a este grupo es la competencia. Lo más importante es seguir sumando partidos, y que el grupo continúe afianzándose”, exclamó Gio Lo Celso. A lo que siguió: “Nadie puede bajar la vara, hay grandísimos jugadores. Vestir esta camiseta es una responsabilidad muy grande. Debemos mantener esta línea de trabajo que se venía haciendo”.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

Argentina vs. Venezuela – viernes 10 de octubre, 21:00 – Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina vs. Puerto Rico – martes 14 de octubre, 21:00 – Chase Stadium, Miami.

Argentina vs. Angola – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

Argentina vs. rival a definir – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio Internacional Kaloor de Kerala, India.

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR

