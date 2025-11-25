Fue clave en Qatar 2022 y tendrá una chance única en la Champions League para sumar de cara al Mundial 2026

Nahuel Molina tendrá una nueva chance para demostrar que puede recuperar el nivel que hace rato perdió y que tanto le reclaman en el Atlético de Madrid. Resulta que Marcos Llorente sufre de una lesión muscular que lo tendrá apartado, por lo menos, tres semanas, por lo que es el exBoca el apuntado por Diego Simeone para tomar el puesto de lateral por derecha.

De esta manera, el oriundo de Embalse, Córdoba, asomaría en el once inicial del Atleti para el trascendental cruce por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League contra el Inter de Milán de Lautaro Martínez, a disputarse este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Metropolitano.

Asimismo, todo indica que también se exhibirá como la opción principal en el lateral para los próximos compromisos que se le avecinan al Atlético de Madrid: Real Oviedo como local este sábado 29, Barcelona en el Camp Nou el martes 2 de diciembre, Athletic Club de Bilbao en San Mamés el sábado 6, PSV en Países Bajos el martes 9 y Valencia en el Metropolitano el sábado 13.

Vale mencionar que, hasta entonces, Nahuel Molina acumuló 12 presencias (9 por LaLiga y 3 por Champions) de 17 posibles, con las que apenas suma 355 minutos (es decir, menos de 4 partidos completos), por lo que es una buena oportunidad para que eleve su protagonismo en una temporada que viene siendo bastante irregular para el elenco colchonero.

Giuliano Simeone o Nicolás González, la duda para acompañar a Nahuel Molina por la banda derecha

Diego Simeone mantiene una duda en el once del Atlético de Madrid que saldrá al campo de juego del Estadio Metropolitano para enfrentar al Inter de Milán por la Liga de Campeones de Europa. Se trata de quién ocupará el puesto de volante por derecha. La alternativa principal es Giuliano Simeone. Sin embargo, arrastra una dolencia y por eso no está confirmada su presencia en la convocatoria.

De ahí que Nico González pueda dejar el costado izquierdo, por donde se proyecta habitualmente, para dar una mano por el lado contrario.

Atlético de Madrid precisa ganar para no perder esperanzas de clasficar directamente a los Octavos de Final

Hasta entonces, el Atleti acumuló 2 derrotas (Liverpool 3 a 2 y Arsenal 4 a 0) y dos triunfos (Eintracht Frankfurt 5 a 1 y Union Saint-Gilloise 3 a 1), lo que le da un saldo de 6 puntos con los que de momento le alcanza para aparecer en el puesto 17 de la tabla de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Si vence al Inter de Milán, podrá subir algunos peldaños y mantener así las esperanzas para pelear en las últimas tres jornadas por un cupo directo a los Octavos de Final.

Por su parte, el Nerazzurro es uno de los pocos que registra puntaje ideal (12/12) gracias a sus victorias 2 a 0 al Ajax, 3 a 0 al Slavia Praga, 4 a 0 al Union Saint-Gilloise y 2 a 1 al Kairat. No obstante, precisa quedarse con los tres puntos para pasar el mal trago que le dejó el Derby della Madonnina que perdió 1 a 0 con el AC Milan el último fin de semana.

