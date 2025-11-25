Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: el homenaje a Maradona, la banca de Chicho Serna a Úbeda y más

Las novedades del Xeneize en este martes 25 de noviembre de 2025.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Boca hoy: el homenaje a Maradona, la banca de Chicho Serna a Úbeda y más
© Getty ImagesBoca hoy: el homenaje a Maradona, la banca de Chicho Serna a Úbeda y más

Boca retomó los trabajos después de la victoria ante Talleres y ya piensa en Argentinos Juniors. El formato le permite al Xeneize volver a jugar en La Bombonera, donde deberá chocar contra el equipo con el que se enfrentó en su primer partido oficial de 2025.

El respaldo de Chicho Serna para Claudio Úbeda y el homenaje del club de la Ribera para Diego Maradona a cinco años de su muerte son solo algunas de las principales novedades de la jornada. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Chicho Serna reveló su postura sobre el futuro de Úbeda

Pasan los partidos y Claudio Úbeda pareciera aferrarse cada vez más al banco de suplentes de Boca. El técnico no solo ya alcanzó los cuartos de final del Torneo Clausura, sino que lo hizo con el plus de llevar cinco triunfos consecutivos y, de yapa, contar con el apoyo visible de todo el plantel. Bajo ese contexto positivo, la voz de peso que apareció para opinar sobre su continuidad fue la de Mauricio “Chicho” Serna.

A tres meses de su salida del club tras la disolución del Consejo de Fútbol, la gloria Xeneize se hizo presente en La Bombonera como un hincha más. Y con la clasificación bajo el brazo, Chicho no dudó en respaldar el buen momento de Úbeda con una frase contundente y sin rodeos.

El homenaje de Boca a Maradona

El mundo del fútbol recuerda a Diego Armando Maradona a cinco años de su muerte. Un 25 de noviembre de 2020, el astro, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, pasó a la inmortalidad en una jornada triste para el deporte internacional.

En el triste aniversario, clubes y jugadores aprovecharon sus redes sociales para recordar al Diez. Entre los más destacados apareció Boca con un video emotivo, Napoli y la cuenta oficial de la Selección Argentina.

Publicidad
joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

jpasman
toti pasman

El pasillo de Estudiantes a Rosario Central es la historia de una guerra política

Lee también
El curioso posteo de Messi a 5 años de la muerte de Maradona
Lionel Messi

El curioso posteo de Messi a 5 años de la muerte de Maradona

A 5 años de la muerte de Maradona: los homenajes de Boca, AFA y Napoli
Fútbol Argentino

A 5 años de la muerte de Maradona: los homenajes de Boca, AFA y Napoli

Benjamín Agüero se la jugó y eligió entre su abuelo Diego Maradona y Messi
Lionel Messi

Benjamín Agüero se la jugó y eligió entre su abuelo Diego Maradona y Messi

Oscar Ruggeri fue tajante con la que considera la peor decisión de Gallardo en River: “Se desgasta y pierde energía”
River Plate

Oscar Ruggeri fue tajante con la que considera la peor decisión de Gallardo en River: “Se desgasta y pierde energía”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo