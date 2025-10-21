La Selección Argentina Sub 20 fue desplazada de su camino hacia la séptima consagración a nivel mundial. Luego de haber obtenido los títulos de Japón 1979, Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007, buscó volver a la cima en el certamen que se llevó a cabo en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre últimos.

Y si bien llegó a la Final luego de dejar en el camino a Cuba, Australia, Italia, Nigeria, México y Colombia, no pudo con Marruecos en la última instancia. Los de Diego Placente perdieron 2 a 0 con dos tantos de Yassir Zabiri y, de esa manera, los africanos se quedaron con su primera consagración global de su historia.

Al respecto, el que evidenció su alegría por el resultado que tuvo lugar en el Estadio Nacional de Chile fue Brahim Díaz, compañero y competidor por un puesto en el Real Madrid de Franco Mastantuono. El ex Milan, mediante sus cuentas de redes sociales reaccionó a la consagración marroquí.

Con los emojis de un corazón, la bandera de Marruecos y un León (como le dicen al seleccionado en cuestión), el futbolista nacido en Málaga y que es parte del seleccionado marroquí mayor, citó el posteo con el que la Confederación Africana de Fútbol celebró el resultado del Mundial Sub 20 2025.

Brahim Díaz y Franco Mastantuono pelean por un lugar en el once del Real Madrd

Hasta entonces, Franco Mastantuono fue el titular en el esquema de Xabi Alonso. El ex River inició la mayor cantidad de partidos del Real Madrid en la temporada, siendo reemplazado en varios ocasiones por Brahim Díaz, quien quedó un tanto relegado desde que el nacido en Azul arribó a la capital española.

No obstante, con el retorno de Jude Bellingham al primer equipo al recuperarse de su lesión en el hombro, todo indica que el entrenador merengue se inclinará por un frente ofensivo conformado por el inglés como enganche y tres puntas con Vinícius Junior por izquierda, Arda Guler por derecha y Kylian Mbappé de centrodelantero.

