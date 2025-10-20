La revancha que tendrá Argentina y Diego Placente tras la derrota en el Mundial Sub 20

Diego Placente prácticamente no tiene tiempo de digerir la producción de la Selección Argentina en la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025. Es que después de dirigir la Final del certamen este domingo 19 de octubre contra Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago, ya se tiene que mentalizar en lo que será la Copa Mundial Sub 17 de Qatar.

Es decir, la Albiceleste, después de haber caído 2 a 0 frente al elenco africano, con otros jugadores, ya puede ir en busca de la revancha en apenas semanas, puesto que la FIFA pautó el torneo de esta categoría entre el lunes 3 y el jueves 27 de noviembre en la ciudad de Rayán, dentro del complejo deportivo ”Aspire Zone”, mientras que la final se disputará en el Estadio Internacional Khalifa.

Las particularidades del Mundial Sub 17 de Qatar 2025

En primer término vale mencionar que será la primera Copa del Mundo de la historia en la que participarán 48 selecciones, una especie de anticipo a lo que se verá el año que viene en la categoría mayor con el campeonato que se desenvolverá en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No obstante, a diferencia de la que se disputará en Norteamérica, los emparejamientos para los enfrentamientos de los 16vos de final se confeccionarán tras ordenar una tabla con todos los primeros, otra tabla con todos los segundos y otra tabla con todos los terceros.

Clasificarán los 12 primeros, los 12 segundos y los 8 mejores terceros. Entonces, el equipo que clasifique a la instancia de eliminación directa con mayor cantidad de puntos y mejor diferencia de gol, se medirá al peor tercero y así sucesivamente.

El grupo de Argentina en la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025

La Selección Argentina compartirá el Grupo D con Bélgica (tercero en la Eurocopa 2025), Túnez (eliminado por penales en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones, pero le alcanzó para clasificar al Mundial) y Fiyi (tercero en el Campeonato Asiático).

Publicidad

Publicidad

Calendario de Argentina en la Fase de Grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025 (hora Argentina)

Lunes 3 de noviembre: Argentina vs. Bélgica (11:45 hs)

Argentina vs. Bélgica (11:45 hs) Jueves 6 de noviembre: Argentina vs. Túnez (10:30 hs)

Argentina vs. Túnez (10:30 hs) Domingo 9 de noviembre: Argentina vs. Fiyi (09:30 hs)

ver también Zabiri, la figura de Marruecos vs. Argentina en la Final del Mundial Sub 20, eligió entre Lionel Messi y CR7